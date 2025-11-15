HCC in 1988 in de spotlights: van computerspel tot digitale bewustwording

15 november 2025, Wijnand van Swaaij

In dit fascinerende documentaire-fragment uit 1988 neemt een oud computerspel de hoofdrol en en laat zien hoe digitaal vernuft, onbedoelde gevolgen én betrokkenheid van tech-liefhebbers elkaar ontmoeten. Het gaat om het spel Leisure Suit Larry dat in 1988 voor opschudding zorgde op kantoren waar computers werden ingezet.

HCC’s rol in beeld

In de video komt HCC ook aan bod: als vereniging die de brug slaat tussen enthousiast gebruik van digitale technologie en het kritisch meedenken over de impact ervan. Onze vrijwilligers en leden spelen hierbij een sleutelrol. Zo zien we in het fragment hoe HCC-leden signalen oppakken rond het gebruik van games in bedrijfsomgevingen, en hoe HCC-platforms dienen als kennisuitwisseling voor leden die digitaal actief zijn.

Door HCC’s betrokkenheid krijgt de kijker een indruk van hoe technologie niet alleen leuk is, maar ook consequenties kan hebben — en hoe een belangenvereniging als HCC hierin actief optreedt, zowel als hub voor kennis, als klankbord voor gebruikers én als gesprekspartner voor organisaties.

Waarom deze video nog steeds relevant is voor HCC-leden

Historische context – Het verhaal van Leisure Suit Larry laat zien hoe vroeg al digitale ontsporing kon plaatsvinden: een game die bedrijfssystemen in verwarring bracht. Dit herinnert ons eraan dat digitale innovatie vaak hand in hand gaat met onverwachte effecten.

Actief lidmaatschap – HCC-leden herkennen zich in de combinatie van hobby (computers & games) en reflectie (wat betekent dit voor privacy, veiligheid en gebruiksvoorwaarden?). De video benadrukt precies dat spanningsveld.

Bewustwording en educatie – Als vereniging dragen we bij aan het vergroten van het digitale bewustzijn: wat betekent het als games of software bedrijfsprocessen beïnvloeden? En hoe zorgen we ervoor dat gebruikers goed geadviseerd worden?

Samen sterker – In de film komt naar voren dat een netwerk van betrokkenen (zoals HCC) het verschil kan maken: door ervaringen te delen, door te ondersteunen bij technische uitdagingen én door verbinding te leggen met organisaties die te maken krijgen met dergelijke fenomenen.

Wat kun jij als HCC-lid / geïnteresseerde doen?

Bekijk de video en denk na over hoe vroeger spellen de werkvloer konden beïnvloeden — en wat dát te zeggen heeft over huidige toepassingen zoals gamification, digitale werkplekken of IoT-toepassingen.

Deel je ervaring op een van onze interessegroepen (IG’s) of tijdens een HCC-bijeenkomst: heb jij weleens software of applicaties meegemaakt die buiten de oorspronkelijke bedoeling functioneerden?



Neem deel aan ons netwerk: HCC biedt diverse platforms (vergaderingen, webinars, forums) waar we technologische ontwikkelingen bespreken — en ook de maatschappelijke en ethische kanten ervan.



Word vrijwilliger en vertel anderen binnen je organisatie of netwerk over de rol die HCC speelt — niet alleen als hobbyvereniging, maar juist als verbindende factor voor innovatie, kennisdeling en bewust gebruik.

Tot slot

De video “Computerspel verspreidt virus #1988” toont op verrassende wijze hoe iets ogenschijnlijk onschuldigs — een game — grote impact kan hebben. Voor HCC betekent dit een perfecte aanleiding om stil te staan bij wat technologie vandaag de dag doet, en hoe wij als vereniging actief bijdragen aan een geïnformeerde, betrokken en vooral veilige digitale samenleving.