HCC pleit voor eenvoud en duidelijkheid: Maak digitaal bankieren niet moeilijker dan nodig.

7 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Steeds meer Nederlanders, ook ouderen, regelen hun geldzaken online. Dat is op zich een goede ontwikkeling: digitaal bankieren is veilig, werkt goed en bespaart tijd. Toch ervaren veel gebruikers dat het steeds ingewikkelder wordt. Apps veranderen voortdurend, knoppen verdwijnen of worden verplaatst en functies zien er plots anders uit. Wat gisteren nog werkte, kan vandaag opeens onherkenbaar zijn. HCC krijgt hierover steeds vaker signalen van HCC-leden.

De centrale boodschap is duidelijk: houd digitaal bankieren eenvoudig en overzichtelijk.

Digitale vooruitgang mag geen drempel worden

Ouderen zijn allang niet meer bang voor online bankieren. De meeste HCC-leden bankieren inmiddels zonder problemen digitaal. Maar wat veel leden stoort, is de onrust door voortdurende veranderingen in apps en websites. Waar je gisteren met één klik kon inloggen, moet je vandaag opeens een andere volgorde volgen of extra verificatie instellen.

Vooral de snelheid waarmee banken hun digitale omgevingen aanpassen, leidt tot frustratie. “Net als ik eraan gewend ben, is er alweer een update,” horen we regelmatig. Deze updates zijn vaak bedoeld om veiligheid te verbeteren, maar ze brengen voor veel gebruikers juist onzekerheid met zich mee.

Herkenbaarheid en rust zijn cruciaal

HCC pleit voor meer stabiliteit in de gebruikersomgeving van bankapps. Niet elke technische verbetering hoeft direct gepaard te gaan met een nieuwe vormgeving. Het zou helpen als banken wijzigingen vooraf aankondigen en gebruikers de mogelijkheid geven om tijdelijk met de oude indeling te blijven werken.

Een ander voorstel is de invoering van een “eenvoudige modus” binnen elke bankapp: een vaste lay-out met grote knoppen en alleen de basisfuncties, zoals saldo, overboeken en afschriften. Voor veel mensen is dat meer dan genoeg. Wie wil, kan uiteraard altijd overschakelen naar de uitgebreide weergave.

De cijfers: veel gebruikers, maar ook veel moeite

Uit landelijke cijfers blijkt dat inmiddels ruim vier op de vijf 65-plussers online bankieren. Toch blijft het aantal meldingen van verwarring groot. Niet alleen ouderen, ook jongere gebruikers raken soms de weg kwijt na een update. In totaal hebben in Nederland naar schatting meer dan 2,5 miljoen mensen moeite met het zelfstandig beheren van hun online financiën.

HCC ziet hierin een belangrijk signaal. Digitale vaardigheid is niet vanzelfsprekend – en dat hoeft ook niet. Technologie moet zich aanpassen aan de gebruiker, niet andersom.

Praktische problemen uit de praktijk

Leden vertellen dat ze zelf handleidingen of notities bijhouden, omdat instructies steeds veranderen. “Ik maak schermafdrukken van mijn bankapp, zodat ik weet waar ik moet klikken,” zegt een lid uit Amersfoort. “Maar na een update klopt dat vaak niet meer.”

Een ander lid merkt op: “Ik vind het prima om met mijn telefoon te bankieren, maar ik wil niet elke maand opnieuw moeten leren hoe.”

Deze uitspraken illustreren dat de wil er wél is, maar dat de gebruikservaring soms te veel op de proef wordt gesteld.

HCC’s rol in digitale ondersteuning

Binnen HCC besteden we hier veel aandacht aan. In interessegroepen en lokale bijeenkomsten wordt regelmatig uitleg gegeven over veilig internetbankieren, het herkennen van phishingmails en het instellen van tweestapsverificatie. Vrijwilligers helpen leden stap voor stap, zowel bij inlogproblemen als bij het instellen van veilige wachtwoorden of het herstellen van een vastgelopen app.

Daarnaast verschijnen in de HCC-nieuwsbrief en op de HCC-website regelmatig artikelen met praktische tips over digitale veiligheid en gebruiksgemak. Denk aan handleidingen voor wachtwoordmanagers, veilige browsers en het herkennen van nepberichten die lijken op bankcommunicatie.

Het doel is altijd hetzelfde: zorgen dat iedereen, ongeacht leeftijd of ervaring, zelfstandig en met vertrouwen kan blijven bankieren.

De balans tussen veiligheid en gebruiksgemak

Banken moeten voortdurend inspelen op nieuwe veiligheidsdreigingen. Elke maand worden er wereldwijd duizenden pogingen gedaan om bankapps te misbruiken. Dat verklaart waarom updates nodig zijn. Maar veiligheid mag niet betekenen dat de gebruiker telkens opnieuw moet zoeken hoe hij zijn rekening kan bekijken.

HCC benadrukt dat veiligheid en gebruiksgemak hand in hand moeten gaan. Communiceer helder wat er verandert, leg uit waarom iets veiliger is, en geef gebruikers voldoende tijd om te wennen. Kleine aanpassingen zijn geen probleem – abrupte veranderingen zonder waarschuwing wel.

Het bredere plaatje

Het probleem van complexe apps beperkt zich niet tot banken. Ook overheidswebsites, energieleveranciers en zorgportalen vernieuwen hun digitale omgevingen voortdurend. Voor veel mensen voelt dat als een opeenstapeling van veranderingen.

HCC ziet het daarom als haar taak om digitale rust en overzicht te bevorderen. Door kennis te delen, workshops te organiseren en leden te helpen met praktische uitleg, willen we voorkomen dat mensen afhaken. De digitale samenleving moet inclusief blijven – ook voor wie niet met elk nieuw ontwerp kan meekomen.

Een oproep aan banken

De oproep van HCC is helder: Maak digitaal bankieren betrouwbaar, herkenbaar en mensgericht!

Zorg dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Laat knoppen en menu’s niet telkens van plaats veranderen, en test nieuwe functies uitgebreid met echte gebruikers. Bied bovendien een duidelijke hulpfunctie voor wie vastloopt – zonder lange wachttijden of ingewikkelde telefoonscripts.

Banken die dit serieus nemen, bouwen vertrouwen op bij hun klanten. En vertrouwen is in de financiële wereld minstens zo belangrijk als technologie.

Tot slot

Digitaal bankieren hoort bij het moderne leven, maar het mag nooit een bron van frustratie of angst worden. HCC blijft zich inzetten voor duidelijke uitleg, begrijpelijke techniek en persoonlijke ondersteuning.

Of u nu wilt leren hoe u veilig een overboeking doet, uw bankapp opnieuw instelt of gewoon meer grip wilt krijgen op digitale veranderingen – HCC helpt u graag op weg.

Kijk op www.hcc.nl voor actuele bijeenkomsten, workshops en artikelen over veilig en eenvoudig digitaal bankieren.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen, jong én oud, met vertrouwen zijn geldzaken online kan regelen – zonder dat het elke maand weer anders moet.