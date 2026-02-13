Hoe Chinese censuur en AI ons digitale wereldbeeld manipuleren

Censuur in China wordt steeds subtieler en dit is terug te zien in antwoorden van Qwen, een grote Chinese AI-applicatie. Dit is relevant voor iedereen die technologie en digitale informatie gebruikt, en dat geldt voor de meeste HCC-leden.

Subtiele censuur via AI

Het onderzochte AI-model, populair in China, toont in zijn antwoorden een duidelijk patroon: informatie over China wordt expliciet positief en constructief weergegeven, terwijl andere onderwerpen neutraler worden behandeld. Dit past bij bredere technieken om online informatie en publieke opinie bij te sturen — niet meer door grofweg zaken te blokkeren, maar door informatie op een meer verfijnde manier te sturen.

Wat hier technisch gebeurt is onderdeel van een veel groter patroon van censuur en contentcontrole in de Volksrepubliek China. Daar is internetcensuur wettelijk verankerd en wordt een breed scala aan mediavormen — van websites tot AI-diensten — gereguleerd en gecontroleerd.

Waarom dit belangrijk is voor HCC-leden

Voor veel HCC-leden staat technologie centraal — of het nu gaat om leren programmeren, veilig internetgebruik, AI-toepassingen of kritisch omgaan met digitale informatie. Het voorbeeld uit het Volkskrant-artikel laat zien dat AI-systemen niet altijd neutrale informatiebronnen zijn. De manier waarop data verwerkt en gefilterd wordt, kan invloed hebben op wat gebruikers te zien krijgen, zeker in landen met strenge regels rondom informatie- en opiniecontrole.

Daarmee rijst een aantal belangrijke aandachtspunten:

* Wees kritisch op informatie: AI-tools geven niet altijd objectieve antwoorden; ze volgen vaak richtlijnen van hun makers of hun wetgevende omgeving.

* Ken de herkomst van je technologie: Niet alle AI-systemen zijn gelijk.

* Systemen uit verschillende landen kunnen andere standaarden hanteren voor wat “acceptabel” of “gewenst” is qua output.

* Blijf leren over AI en internetcensuur: Begrijpen hoe technologie keuzes maakt, helpt bij veilig en bewust gebruik.

Als vereniging die gericht is op digitale vaardigheden en technologie-bewustzijn, benadrukt HCC het belang van kritisch en geïnformeerd gebruik van technologie — ook wanneer die technologie gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie.