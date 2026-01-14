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Hoeveel opslag heeft een smartphone echt nodig? 256 GB blijkt de gulden middenweg

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HCC
Smartphone met 256 GB

De vraag hoeveel opslagruimte een smartphone nodig heeft, houdt veel gebruikers bezig. Uit een recente peiling van AW blijkt dat daar grote verschillen in bestaan, maar ook dat zich duidelijke voorkeuren aftekenen. Ongeveer een op de vijf deelnemers vindt 128 GB opslag voldoende voor zijn of haar smartphone. Tegelijkertijd geeft bijna de helft aan dat 256 GB tegenwoordig het minimale uitgangspunt is.

Daarmee lijkt 256 GB zich te hebben ontwikkeld tot de nieuwe standaard voor veel gebruikers. Smartphones worden steeds intensiever gebruikt: niet alleen voor bellen en berichten, maar ook voor foto’s en video’s in hoge resolutie, navigatie, offline muziek, apps en games. Al die toepassingen vragen steeds meer opslagruimte.

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