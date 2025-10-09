Hof Amsterdam stelt uitspraak in TikTok-zaak deels uit

9 oktober 2025, Marco Mekenkamp

Het Gerechtshof Amsterdam heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan in de grote rechtszaak tegen TikTok. Drie Nederlandse stichtingen hebben het bedrijf aangeklaagd omdat het volgens hen op grote schaal privacyregels schendt en kinderen onvoldoende beschermt.

Het hof wil eerst wachten op antwoorden van het Europese Hof van Justitie op belangrijke vragen over hoe Europese privacywetgeving precies moet worden toegepast. Pas daarna beslist het of de Nederlandse rechter over die delen van de zaak mag oordelen.

De overige onderdelen van de zaak – die niet direct over de privacywet (AVG) gaan – kunnen wél in Nederland behandeld worden. De rechter heeft bepaald dat de drie stichtingen, SMC, SOMI en STBYP, samen mogen optreden namens Nederlandse gebruikers.

Het hof organiseert binnenkort een bijeenkomst met de partijen om te bespreken hoe de procedure verdergaat. Wanneer er een definitieve uitspraak komt, is nog niet duidelijk.