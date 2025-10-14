Ga direct naar inhoud

Huisartsenspoedzorg loopt achter bij norm informatiebeveiliging

,

HCC

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat vrijwel alle organisaties die huisartsenspoedzorg leveren in Nederland zo snel mogelijk moeten gaan voldoen aan de wettelijke norm voor informatiebeveiliging, de NEN 7510. Uit een onderzoek van eind 2024 blijkt dat van de 49 organisaties er 43 nog niet aan die norm voldoen, ondanks dat inmiddels bewustwording is toegenomen en maatregelen zijn genomen om gevaren te verkleinen.

In haar publicatie merkt de IGJ op dat digitale uitwisseling van medische data – zoals medicatiegegevens en medische voorgeschiedenis – essentieel is voor goede spoedzorg. De NEN 7510-norm stelt eisen aan een zogenoemd ISMS (information security management system): organisaties moeten niet alleen beleid hebben, maar ook aantoonbaar monitoren en bijsturen waar nodig. Hoewel zes organisaties direct konden aantonen te voldoen, is bij de overige 43 veelal sprake van alleen beleid of een papieren beoordeling, niet de werking in de praktijk.

De IGJ heeft met alle partijen die nog niet voldeden afspraken gemaakt over streefddata, onafhankelijke beoordelingen en verbeterplannen. Met oog op de introductie van de Cyberbeveiligingswet (CBw) in 2026, waaraan grotere zorgaanbieders moeten voldoen, waarschuwt de inspectie dat huisartsenspoedposten onder de reikwijdte kunnen vallen en dat werken conform NEN 7510 dan al een belangrijk deel van de zorgplicht op het gebied van informatiebeveiliging dekt. De IGJ zal de voortgang blijven volgen en verwacht dat eind 2026 alle organisaties aantoonbaar aan de norm voldoen.

alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

