Hybride dreiging uit Rusland richt pijlen op digitale infrastructuur en cybersecurity

23 februari 2026, Marco Mekenkamp

De hybride dreiging vanuit Rusland neemt in snelheid en subtiliteit toe en richt zich steeds nadrukkelijker op technologische en digitale doelwitten in Nederland en Europa. Dat concluderen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in hun gezamenlijke publicatie Tussen vrede en oorlog, waarin wordt benadrukt dat cyberaanvallen, desinformatiecampagnes en sabotage onderdeel zijn geworden van een breed spectrum aan hybride activiteiten waarmee Moskou de technologische weerbaarheid van het Westen test en ondermijnt.

In de publicatie stellen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dat Rusland al geruime tijd inzet op hybride oorlogsvoering, waarbij technische middelen en digitale tactieken centraal staan. Europese landen worden al geconfronteerd met cyberaanvallen, beïnvloedingscampagnes en pogingen tot sabotage van vitale processen. Ook in Nederland zijn diverse Russische hybride activiteiten waargenomen, waaronder voorbereidingen voor gerichte sabotage van infrastructuur en digitale systemen. De diensten waarschuwen dat deze dreiging blijft toenemen en dat Europa rekening moet houden met een groeiende risicobereidheid van Rusland.

Volgens de AIVD en MIVD maakt de Russische leiding geen onderscheid tussen informatietechnologie en fysieke strijd; de grenzen vervagen in wat zij het ‘schemergebied’ tussen vrede en oorlog noemen. Naast de agressieoorlog in Oekraïne ziet Moskou het conflict met het Westen als een breder technologisch en ideologisch clash, waarbij digitale middelen een strategische rol spelen. Volgens de diensten is Rusland nog niet klaar voor een grootschalig militair offensief tegen de NAVO, maar bouwt het wel snel aan capaciteiten die het Westen in zowel cyberspace als fysieke infrastructuur kunnen treffen.

Voor tech-bedrijven, cybersecurityteams en beleidsmakers onderstreept de publicatie het belang van versterkte digitale weerbaarheid. Cybersecurity-experts wijzen erop dat de toenemende hybride dreiging vraagt om een grotere focus op het beschermen van kritieke infrastructuur, het verbeteren van detectiecapaciteiten en het versnellen van innovatie in beveiligingstechnologieën om zowel staats- als niet-staatsactoren het hoofd te bieden in een steeds complexer technologisch strijdveld.