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Hyundai en Boston Dynamics onthullen humanoïde robot Atlas en plannen massaproductie voor 2028

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HCC
Robot Atlas

Hyundai Motor Group en zijn robotica-dochter Boston Dynamics hebben op technologiebeurs CES 2026 in Las Vegas voor het eerst publiekelijk hun geavanceerde humanoïde robot Atlas gepresenteerd.

Robot Atlas zwaaitTijdens de demonstratie liep de twee­benige robot vloeiend over het podium, bewoog zijn hoofd en zwaaide naar het publiek. Hoewel de robot tijdens de show op afstand werd bestuurd door een technicus, benadrukten Hyundai en Boston Dynamics dat toekomstige versies autonoom zullen functioneren. De bedrijven werken aan een productversie die vanaf 2028 zal worden ingezet bij de assemblage van auto’s in de enorme productiefaciliteit van Hyundai in Savannah, Georgia.

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