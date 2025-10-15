Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Instagram voert PG-13-richtlijn in voor tieners: strengere controle op gevoelige inhoud

HCC

Instagram gaat tieneraccounts wereldwijd standaard onderbrengen in een strengere leeftijdsinstelling die vergelijkbaar is met de PG-13-classificatie uit de filmwereld. Dat heeft moederbedrijf Meta aangekondigd. Het sociale netwerk wil zo voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar worden blootgesteld aan expliciete of schadelijke inhoud, en tegelijkertijd ouders meer controle geven over wat hun kinderen online zien.

De nieuwe richtlijn houdt in dat alle accounts van gebruikers onder de 18 automatisch worden ingesteld op een ‘PG-13-niveau’. In die stand worden posts, video’s en aanbevelingen met thema’s als geweld, seksualiteit, drugs of zelfbeschadiging grotendeels verborgen. Tieners kunnen die filter niet meer zelfstandig uitschakelen; daarvoor is voortaan toestemming van een ouder of voogd nodig. Meta vergelijkt de maatregel met de leeftijdsclassificaties die bioscopen of streamingdiensten hanteren.

Daarnaast introduceert Instagram een extra beschermingslaag voor jongere gebruikers, met nog strengere inhoudsfilters dan de standaardinstelling. Ouders krijgen via de bestaande Family Center-functie meer inzicht in de accountinstellingen van hun kind, en kunnen voortaan suggesties doen of meldingen indienen als zij vinden dat bepaalde inhoud te ver gaat.

De maatregel volgt op jarenlange kritiek van kinderrechtenorganisaties en toezichthouders, die waarschuwen voor de impact van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren. Onderzoekers wezen eerder op de rol van algoritmes die risicovolle content zouden aanprijzen aan kwetsbare gebruikers. Meta stelt dat de nieuwe aanpak die risico’s moet beperken zonder het platform voor tieners onbruikbaar te maken.

De invoering van de PG-13-richtlijn start deze maand in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Tegen het einde van het jaar moeten alle Instagram-accounts van minderjarigen wereldwijd onder de nieuwe regels vallen.

