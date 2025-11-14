Ga direct naar inhoud

>

Internationaal cybernetwerk ontwricht na grootschalige klap tegen ransomware-bendes

HCC

Opsporingsdiensten uit meerdere landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke actie een cruciale slag toegebracht aan de mondiale ransomware-infrastructuur. Meer dan duizend servers, waaronder diverse systemen die infostealers, botnets en remote-access malware aanstuurden, zijn uitgeschakeld. De operatie maakt deel uit van een langdurige internationale campagne die zich richt op het ontmantelen van de digitale ruggengraat van cybercriminelen.

Lees verder op de website van PC-Active.

Actueel

Nieuws

14 november 2025

Nieuws

Windows 11 krijgt een opfrisbeurt: wat betekent de 25H2-update voor jou?

14 november 2025

Nieuws

HCC!digitaalveilig waarschuwing: pas op, er is een valse KPN-mail over Wero vervangt iDEAL. Klik nergens op!

14 november 2025

Nieuws

Online presentaties: APK voor je Windows-computer

14 november 2025

Nieuws

Betalingsherinnering van HCC

13 november 2025

