Internationaal cybernetwerk ontwricht na grootschalige klap tegen ransomware-bendes

14 november 2025, Marco Mekenkamp

Opsporingsdiensten uit meerdere landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke actie een cruciale slag toegebracht aan de mondiale ransomware-infrastructuur. Meer dan duizend servers, waaronder diverse systemen die infostealers, botnets en remote-access malware aanstuurden, zijn uitgeschakeld. De operatie maakt deel uit van een langdurige internationale campagne die zich richt op het ontmantelen van de digitale ruggengraat van cybercriminelen.

Lees verder op de website van PC-Active.