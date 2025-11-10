Kom ook naar de informatieavond over Adobe Photoshop en AI op donderdag 13 november in Apeldoorn!

10 november 2025, Wijnand van Swaaij

Op donderdagavond 13 november organiseren HCC!apeldoorn en HCC!fotovideo gezamenlijk een inspirerende en leerzame informatieavond over Adobe Photoshop en AI-toepassingen in beeldbewerking. De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 tot 22:00 uur in het NewTechPark, Vlijtseweg 148 in Apeldoorn. Deze avond is bedoeld voor iedereen die graag creatief bezig is met fotomateriaal, digitale beelden of kunstmatige intelligentie, ongeacht het niveau.

Of je nu net begint met Photoshop of al jarenlang ervaring hebt: er valt altijd iets nieuws te leren, want de ontwikkelingen op het gebied van beeldbewerking gaan razendsnel.

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze informatieavond krijg je alle uitleg over een meerdaagse workshop die binnenkort van start gaat. In die workshop wordt niet alleen de basis van Photoshop herhaald, maar worden ook nieuwe functies en AI-gestuurde toepassingen uitgebreid behandeld. Denk daarbij aan onderwerpen zoals:

* het verbeteren van foto’s met één klik dankzij generatieve AI;

* het verwijderen of toevoegen van objecten met Content-Aware Fill;

* het automatisch inkleuren van zwart-witfoto’s;

* het herstellen van oude of beschadigde foto’s;

* en het combineren van verschillende beelden tot één realistisch resultaat.

Ook andere moderne toepassingen van kunstmatige intelligentie in beeldbewerking komen aan bod. Steeds meer programma’s – van Adobe Firefly tot Canva en Luminar Neo – maken gebruik van AI om het werk van de fotograaf of ontwerper te versnellen. Tijdens deze avond laten de sprekers zien wat er allemaal mogelijk is en hoe je deze tools op een verantwoorde manier kunt inzetten.

Herhaling én verdieping

In het voorjaar werd al een succesvolle Photoshop-workshop georganiseerd. Veel deelnemers gaven toen aan graag een vervolg te willen, met extra aandacht voor AI en de nieuwste versies van Photoshop. Deze nieuwe editie speelt daar precies op in: een herhaling van de belangrijkste basisprincipes, aangevuld met verdieping en nieuwe technieken.

Ook wie de vorige reeks niet heeft gevolgd, is van harte welkom. De opzet is laagdrempelig en er is volop ruimte voor vragen, demonstraties en praktische voorbeelden.

Waarom meedoen?

Digitale beeldbewerking is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de creatieve wereld. Of je nu foto’s maakt, digitale kunst ontwerpt, presentaties voorbereidt of gewoon nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden van AI – kennis van Photoshop en vergelijkbare programma’s opent een wereld aan mogelijkheden. Bovendien is het gezellig om dit samen met andere HCC-leden te doen en ervaringen te delen.

Praktische informatie

📅 Datum: donderdag 13 november

🕗 Tijd: 20:00 – 22:00 uur

📍 Locatie: NewTechPark, Vlijtseweg 148, 7317 AK Apeldoorn

💻 Meer informatie: https://apeldoorn.hcc.nl

De toegang is gratis voor alle HCC-leden, maar ook niet-leden zijn welkom om eens kennis te maken met de vereniging en haar activiteiten.

Tot slot

Kom dus zeker langs als je wilt ontdekken wat er anno 2025 allemaal mogelijk is met Photoshop en kunstmatige intelligentie. Laat je inspireren door de nieuwste technologieën, leer handige trucs van ervaren HCC-leden en doe alvast ideeën op voor je eigen creatieve projecten.

We zien je graag op donderdag 13 november in Apeldoorn – een avond vol inspiratie, kennis en digitale creativiteit!





