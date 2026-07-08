Koop deze smartphones liever niet meer: ondersteuning loopt bijna af

8 juli 2026, Wijnand van Swaaij

Een oudere smartphone met flinke korting kan aantrekkelijk lijken. Toch kan een dergelijke aanbieding uiteindelijk een slechte koop blijken. Verschillende populaire smartphones naderen namelijk het einde van hun software-ondersteuning. Zodra beveiligingsupdates stoppen, neemt het risico op misbruik van nieuwe kwetsbaarheden toe.

Dat is belangrijker dan veel consumenten denken. Smartphones worden tegenwoordig gebruikt voor internetbankieren, DigiD, e-mail, foto’s, wachtwoorden, gezondheidsgegevens en zakelijke communicatie. Een toestel kan technisch nog prima functioneren, maar zonder actuele beveiligingsupdates steeds kwetsbaarder worden.

Waarom software-ondersteuning zo belangrijk is

Wanneer een fabrikant stopt met ondersteuning, betekent dat niet dat de smartphone onmiddellijk onbruikbaar wordt. Het toestel blijft meestal gewoon werken. Het probleem ontstaat wanneer daarna nieuwe beveiligingslekken worden ontdekt.

Bij een ondersteund toestel kan de fabrikant zo’n kwetsbaarheid met een beveiligingsupdate repareren. Bij een toestel dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, gebeurt dat mogelijk niet meer.

Daarnaast kunnen op termijn andere problemen ontstaan. Apps stoppen soms met ondersteuning voor oudere versies van Android of iOS, nieuwe functies blijven uit en bepaalde toepassingen kunnen uiteindelijk niet meer goed werken.

Deze Samsung-modellen naderen het einde

Samsung biedt bij nieuwe topmodellen tegenwoordig veel langer ondersteuning dan vroeger. Sommige recente toestellen krijgen tot zeven jaar updates. Toch zijn er nog veel populaire modellen te koop die onder een ouder updatebeleid vallen.

De Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra ontvangen volgens het huidige schema nog Android-updates tot februari 2027. Beveiligingsupdates lopen door tot februari 2028.

Bij de Galaxy S22-serie zijn de grote Android-updates inmiddels gestopt en eindigen de beveiligingsupdates naar verwachting begin 2027. Ook toestellen zoals de Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Galaxy A54 5G en Galaxy A14 verliezen uiterlijk in 2027 hun laatste beveiligingsupdates.

Dat betekent niet dat deze smartphones nu al onveilig zijn. Maar wie in 2026 een toestel koopt met de bedoeling er nog vier of vijf jaar mee te doen, moet goed naar de resterende ondersteuningsperiode kijken.

Ook oudere Google Pixels worden minder aantrekkelijk

Google heeft het updatebeleid voor nieuwere Pixel-smartphones sterk verbeterd. Vanaf de Pixel 8 geldt een veel langere ondersteuningsperiode van zeven jaar.

Voor oudere modellen ligt dat anders. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro bereiken volgens de huidige planning in oktober 2026 het einde van hun ondersteuning. De Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel 7 Pro volgen in 2027.

Oudere Pixel-modellen, van de Pixel 2 tot en met Pixel 5, ontvangen al geen reguliere ondersteuning meer.

Vooral bij aanbiedingen en refurbished toestellen is oplettendheid daarom belangrijk. Een lage prijs zegt weinig wanneer een smartphone nog maar korte tijd beveiligingsupdates krijgt.

Motorola blijft aandachtspunt

Motorola stond jarenlang bekend om een relatief beperkt updatebeleid. Nieuwere toestellen krijgen inmiddels langer beveiligingsupdates, mede onder invloed van strengere Europese regels, maar het verschil tussen modellen blijft groot. Verschillende toestellen verliezen vóór eind 2027 hun ondersteuning, waaronder modellen uit de Razr-, Edge- en Moto G-series.

Wie een Motorola-smartphone koopt, doet er daarom verstandig aan niet alleen naar het introductiejaar te kijken. Controleer voor het specifieke model hoe lang Android-upgrades en beveiligingsupdates daadwerkelijk worden gegarandeerd.

En hoe zit het met oudere iPhones?

Apple publiceert doorgaans geen vaste einddatum voor ondersteuning zoals sommige Android-fabrikanten dat doen. In de praktijk ontvangen iPhones vaak jarenlang nieuwe iOS-versies. Volgens de huidige verwachtingen ondersteunt iOS 27 toestellen vanaf de iPhone 11 uit 2019. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max en iPhone SE uit 2020 hun laatste grote iOS-update naderen.

Apple heeft wel een belangrijk voordeel: het bedrijf brengt soms nog beveiligingsupdates uit voor oudere toestellen die geen nieuwste iOS-versie meer ontvangen. Zo verschenen in 2026 nog beveiligingspatches voor diverse oudere iPhones.

Toch geldt ook hier dat een zeer goedkope oudere iPhone niet automatisch een verstandige langetermijnaankoop is.

Let vooral op bij aanbiedingen en refurbished toestellen

Het probleem speelt vooral wanneer oudere smartphones met hoge kortingen worden aangeboden. Een toestel kan er nieuw uitzien, uitstekende camera’s hebben en snel genoeg functioneren, maar toch al dicht bij het einde van zijn officiële ondersteuning zitten.

Ook bij refurbished smartphones is dit een belangrijk aandachtspunt. Een vervangen accu en een nette behuizing verlengen de technische levensduur, maar niet automatisch de softwarematige ondersteuning door de fabrikant.

Wie een smartphone koopt, zou daarom altijd drie vragen moeten stellen: tot wanneer krijgt dit model beveiligingsupdates, hoeveel grote systeemupdates volgen nog en hoe lang wil ik het toestel zelf gebruiken?

Wat betekent dit voor HCC-leden?

HCC-leden doen er verstandig aan software-ondersteuning voortaan als een volwaardig aankoopcriterium te behandelen. Kijk dus niet alleen naar prijs, opslagcapaciteit, camera, batterij en scherm.

Een smartphone van 300 euro die nog slechts één jaar beveiligingsupdates ontvangt, kan uiteindelijk een slechtere investering zijn dan een toestel van 450 euro dat nog vijf of zes jaar wordt ondersteund.

Heb je al een smartphone waarvan de ondersteuning binnenkort afloopt? Dan is onmiddellijke paniek niet nodig. Houd alle apps actueel, installeer uitsluitend software uit betrouwbare appwinkels, wees extra voorzichtig met verdachte links en vermijd onnodige risico’s op openbare wifi-netwerken.

Voor zeer gevoelige toepassingen, zoals bankzaken, DigiD en zakelijke toegang, wordt het ontbreken van beveiligingsupdates echter steeds problematischer.

Standpunt van HCC: updateperiode moet net zo zichtbaar zijn als prijs

HCC vindt dat consumenten bij de aankoop van een smartphone veel duidelijker moeten worden geïnformeerd over de resterende software-ondersteuning. Een toestel kan technisch uitstekend functioneren en toch binnen relatief korte tijd geen beveiligingsupdates meer krijgen. Zeker wanneer oudere modellen nog actief als ‘nieuw’ worden verkocht, moet de koper eenvoudig kunnen zien tot welke datum ondersteuning gegarandeerd is.

Volgens HCC zou die informatie bij webwinkels en fysieke winkels net zo duidelijk zichtbaar moeten zijn als de prijs, opslagcapaciteit en schermgrootte. Dat geldt ook voor refurbished smartphones.

HCC adviseert consumenten daarom om niet alleen te vragen: hoe oud is deze telefoon? De belangrijkere vraag is: hoeveel veilige gebruiksjaren koop ik nog?

Een forse korting is pas echt voordelig wanneer het toestel ook nog jarenlang veilig kan worden gebruikt.