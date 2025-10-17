Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

KPN biedt meer controle over internetgebruik met ouderlijk toezicht in MijnKPN-app

Deel dit artikel

,

HCC

Vanaf nu kunnen ouders die gebruikmaken van SuperWifi van KPN via de MijnKPN-app instellen wanneer en hoe lang aangesloten apparaten online mogen zijn. Daarmee introduceert de provider een nieuwe functie voor ouderlijk toezicht, waarmee je wifi-verkeer op specifieke tijden kunt pauzeren of beperken, bijvoorbeeld in de avond, tijdens het huiswerk of rond het slapengaan.

De functie werkt per apparaat, zodat je precies kunt bepalen welk toestel op welke tijden internettoegang heeft. Je kunt schema’s instellen, tijdslimieten toewijzen en de wifi-verbinding volledig pauzeren voor alle apparaten tegelijk.

Voorwaarde is dat je klant bent met SuperWifi. Zonder dat systeem is deze nieuwe controlefunctie niet beschikbaar. KPN SuperWifi biedt overal in huis een snel en stabiel wifinetwerk. Een modem voorzien van wifi 6-technologie en eenvoudig te installeren SuperWifi punten versterken het signaal waar nodig. Via de vernieuwde MijnKPN app kan het thuisnetwerk naar wens worden ingericht, bijvoorbeeld met de nieuwe functionaliteit ouderlijk toezicht.

KPN benadrukt dat deze tool vooral bedoeld is om rust en balans te brengen in het internetgebruik thuis. Ouders kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun kinderen ’s avonds niet ongebreideld kunnen gamen of scrollen, terwijl het tijdens het eten of het huiswerk tijdelijk stil kan worden gezet.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/10/Schermafbeelding_2025-10-27_080347.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2277715493.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1692917665.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/571257079_1280478270786343_3329612371730447511_n.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-237843_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden