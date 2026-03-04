KPN opnieuw koploper in mobiele netwerktest, Nederland behoort tot Europese top

4 maart 2026, Marco Mekenkamp

De Nederlandse mobiele netwerken behoren opnieuw tot de absolute top van Europa. In de nieuwste Mobile Network Test NL 02.2026 van umlaut en het vakblad connect eindigt KPN met 988 van de 1000 punten als winnaar, op de voet gevolgd door Odido met 987 punten. Vodafone completeert het podium met 972 punten. Alle drie krijgen zij de hoogste kwalificatie: outstanding. In vergelijking met andere Europese landen waar umlaut test, liggen de Nederlandse scores structureel aan de bovenkant van het spectrum.

De verschillen tussen de Nederlandse aanbieders zijn minimaal. Het verschil tussen nummer één en twee bedraagt slechts één punt, wat neerkomt op een statistische nek-aan-nek-race. De test werd uitgevoerd tussen half januari en begin februari 2026 en combineert rijtesten door het hele land, intensieve metingen in stedelijke gebieden en uitgebreide analyse van crowdsourcingdata over een periode van meerdere maanden.

KPN behaalt de hoogste totaalscore dankzij zeer sterke prestaties op het gebied van spraakverbindingen, datasnelheid en dekking. Odido volgt op vrijwel gelijke hoogte en scoort met name sterk in datadiensten en gebruikservaring volgens crowdsourced-metingen. Vodafone blijft met 972 punten eveneens ruim binnen de categorie “outstanding” en laat stabiele prestaties zien in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

De totaalscores liggen opvallend dicht bij de maximale 1000 punten, wat volgens de onderzoekers duidt op een bijna foutloze netwerkervaring voor gebruikers. Zowel 4G- als 5G-prestaties werden beoordeeld, evenals betrouwbaarheid van gesprekken, downloadsnelheden, uploadsnelheden en netwerkbeschikbaarheid.

Nederland in Europees perspectief

De hoge Nederlandse scores krijgen extra betekenis wanneer ze worden vergeleken met andere Europese markten waar umlaut vergelijkbare tests uitvoert.

In Duitsland behaalde marktleider Deutsche Telekom 975 punten in de meest recente nationale test. Concurrenten Vodafone Duitsland en Telefónica Deutschland bleven daar met scores rond respectievelijk 937 punten duidelijk onder. Hoewel ook deze netwerken sterke beoordelingen kregen, ligt de Duitse top nog altijd onder de Nederlandse 988 punten.

In Oostenrijk scoorde Magenta Telekom 976 punten, gevolgd door A1 Telekom Austria met 954 en Drei met 929 punten. Ook daar zijn de prestaties solide, maar blijven zij onder het hoogste Nederlandse niveau.

Zwitserland komt het dichtst in de buurt van Nederland. Swisscom behaalde daar 983 punten, terwijl Sunrise 975 punten scoorde en Salt 972 punten. Daarmee bevindt de Zwitserse markt zich technisch gezien op vergelijkbaar hoog niveau, al ligt de absolute topscore nog net onder die van Nederland.

Het verschil met het Verenigd Koninkrijk is groter. Daar behaalde EE 920 punten in de meest recente test, gevolgd door Vodafone UK met 808 punten. Deze cijfers illustreren dat het prestatieniveau in Nederland beduidend hoger ligt dan in sommige andere grote Europese telecomlanden.

Structureel hoge prestaties

De vergelijking laat zien dat Nederland niet incidenteel hoog scoort, maar structureel tot de best presterende landen behoort binnen het umlaut-meetkader. Waar in veel Europese markten de beste netwerken tussen 920 en 980 punten uitkomen, bewegen de Nederlandse operators zich dicht tegen de theoretische bovengrens aan.

Volgens de onderzoekers is dat te danken aan een combinatie van factoren: een dicht netwerk van antennelocaties, vroegtijdige uitrol van 5G, intensieve concurrentie tussen drie landelijke netwerken en een relatief klein geografisch oppervlak dat efficiënte dekking mogelijk maakt. Ook de kwaliteit van de vaste infrastructuur en glasvezelverbindingen speelt een rol bij de prestaties van mobiele netwerken.

Concurrentie op microniveau

Voor consumenten betekent dit dat de kwaliteitsverschillen in de dagelijkse praktijk klein zijn. Alle drie de Nederlandse aanbieders leveren volgens de test een vrijwel foutloze mobiele ervaring, met hoge datasnelheden en betrouwbare gesprekskwaliteit. Toch blijven er op detailniveau meetbare verschillen bestaan, waardoor de ranglijst jaarlijks kan verschuiven. Toch scoort KPN al voor de vijfde keer op rij als beste in deze test.

Met 988 punten voor KPN en 987 voor Odido is de marge in 2026 historisch klein. In internationaal perspectief bevestigt de test echter vooral één conclusie: de Nederlandse mobiele infrastructuur behoort tot de absolute Europese top en laat veel grotere markten achter zich.