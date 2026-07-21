KPN voegt AI-hoofdstukken toe aan Terugkijken: direct naar het gewenste onderdeel van een tv-programma

21 juli 2026, Marco Mekenkamp

KPN introduceert een nieuwe functie voor Interactief Terugkijken waarmee klanten sneller door televisieprogramma's kunnen navigeren. Dankzij een AI-model worden ondersteunde programma's automatisch opgedeeld in hoofdstukken, zodat kijkers direct naar een specifiek onderwerp of segment kunnen springen. De functie is sinds 20 juli beschikbaar en wordt centraal op het tv-platform geactiveerd.

AI maakt hoofdstukindeling van tv-programma's

De nieuwe functionaliteit is geen software-update voor de TV+ Box of Soundbox, maar een wijziging die KPN rechtstreeks op zijn tv-platform heeft doorgevoerd. Bij een groeiend aantal terug te kijken programma's verschijnt een hoofdstukindeling, vergelijkbaar met de hoofdstukken die gebruikers kennen van video's op streamingplatforms.

Hiervoor gebruikt KPN een AI-model dat de ondertiteling van een uitzending analyseert. Op basis daarvan bepaalt het systeem waar logische overgangen tussen onderwerpen of onderdelen zitten en maakt het automatisch een indeling met tijdcodes. Hierdoor kunnen kijkers direct naar het gedeelte gaan dat voor hen interessant is, zonder handmatig door de uitzending te hoeven zoeken.

Beschikbaar na ongeveer een half uur

De hoofdstukindeling is niet direct na afloop van een uitzending beschikbaar. Het AI-model heeft enige tijd nodig om de ondertiteling te verwerken. Volgens KPN verschijnt de indeling ongeveer een half uur nadat een programma is afgelopen.

Wie eerder gebruikmaakt van Terugkijken kan de uitzending wel direct starten, maar moet deze nog vanaf het begin bekijken omdat de hoofdstukken dan nog niet zijn aangemaakt.

Vooral nieuws- en informatieprogramma's

In eerste instantie ondersteunt KPN vooral programma's met een informatief karakter. Het gaat onder meer om nieuwsuitzendingen, politieke programma's, actualiteitenrubrieken, talkshows, interviews, documentaires, geschiedenisprogramma's en kook- en doe-het-zelfprogramma's.

KPN vraagt gebruikers via de community bovendien om feedback over de nieuwe functie en suggesties voor andere programmatypen waarvoor de hoofdstukindeling nuttig kan zijn.

Geen actie van de gebruiker nodig

De functie is op 20 juli geactiveerd voor geschikte KPN TV-klanten. Omdat het om een serverupdate gaat, hoeven gebruikers geen software-update uit te voeren of instellingen aan te passen. Zodra een ondersteund programma beschikbaar is voor Terugkijken, verschijnt de hoofdstukindeling automatisch wanneer deze is gegenereerd.