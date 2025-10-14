Let op: onnauwkeurige gps in parkeerapps kan je duur komen te staan

14 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Waarschijnlijk betaal je je parkeerkosten steeds vaker via een app op je smartphone. Handig, snel en meestal goedkoper dan via de automaat. Maar daar zit een addertje onder het gras: de gps van je telefoon is niet altijd even nauwkeurig. Daardoor kan de app automatisch de verkeerde parkeerzone kiezen, en dan kun jij alsnog een boete of naheffing krijgen, ook al heb je netjes betaald.

Steeds meer automobilisten lopen hier tegenaan. Je denkt alles goed gedaan te hebben, maar krijgt tóch een aanslag omdat de app de verkeerde zone heeft geregistreerd. Vooral op plekken waar verschillende parkeerzones dicht bij elkaar liggen, gaat dit vaak mis.



Hoe dit kan gebeuren?

Parkeerapps gebruiken de gps van je telefoon om te bepalen in welke zone je geparkeerd staat. In de praktijk kan die locatie echter een paar meter afwijken. Als je toevallig bij een zonegrens staat, kan de app zomaar de verkeerde zone invullen. Bevestig je die betaling zonder zelf de zone te controleren, dan betaal je voor zone A terwijl je auto eigenlijk in zone B staat. En als zone B duurder is, krijg je een naheffing.

Sommige gemeenten tonen dan coulance, maar veel gemeenten houden vast aan hun regels: volgens hen heb je te weinig betaald. Jij betaalt de prijs, ook al is de fout veroorzaakt door de technologie.



GPS is niet feilloos

Veel mensen denken dat gps tot op de meter precies is. Helaas is dat niet zo. Afwijkingen van 5 tot 15 meter zijn heel normaal — zeker in drukke binnensteden, bij hoge gebouwen of onder bomen. Parkeerapps doen meestal een automatische zonesuggestie. Als je te snel bevestigt, zie je zo’n fout gemakkelijk over het hoofd. En dan heb je betaald voor de verkeerde plek zonder dat je het doorhad.



Gemeenten hebben ook verantwoordelijkheid

Rechters hebben inmiddels bepaald dat gemeenten mede verantwoordelijk kunnen zijn voor fouten in parkeerapps. Als jij kunt aantonen dat je niet bewust verkeerd hebt betaald en dat je gewoon hebt betaald, maak je een goede kans bij een bezwaarprocedure.

Toch is het slim om zelf alert te blijven. Niet elke gemeente is even soepel en een verkeerde zone kan je alsnog veel geld kosten.



Zo voorkom jij vervelende verrassingen

Een paar seconden extra opletten kan je veel frustratie en geld besparen:

* Controleer altijd het zonenummer voordat je betaalt. Vergelijk dit met de informatie op de parkeerautomaat of -paal bij je auto.

* Voer de zone handmatig in als je bij een zonegrens staat. Vertrouw niet blind op gps.

* Houd rekening met gps-afwijkingen, zeker in binnensteden of parkeergarages.

* Bewaar je betalingsbewijs — dat is belangrijk als je bezwaar moet maken.

* Maak bezwaar als je een naheffing krijgt en kunt aantonen dat je wél betaald hebt.

* Gebruik altijd de meest recente versie van je parkeerapp.



Blijf kritisch op technologie

Digitale betaalmiddelen maken parkeren makkelijker, maar leggen ook een deel van de verantwoordelijkheid bij jou. Controleer dus altijd of je de juiste zone hebt geselecteerd. Krijg je toch een naheffing terwijl je netjes hebt betaald? Laat het er niet bij zitten. Je kunt bezwaar maken en wijzen op je betalingsbewijs én op uitspraken van rechters die gemeenten mede verantwoordelijk stellen voor fouten in apps die zij toestaan.



HCC-tip: parkeerapps zijn handig, maar techniek is niet onfeilbaar. Door zelf even extra te controleren, kun jij veel gedoe en onnodige kosten voorkomen.