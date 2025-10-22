Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Linux-workshops op de CompUfair

Deel dit artikel

,

HCC

Op zaterdag 8 november a.s. is er weer een CompUfair in De Bilt. HCC!Linux is de hele dag aanwezig en verzorgt een doorlopend programma.

Ochtend 10.00 – 12.00 uur: Linux Mint installatie workshop

Weliswaar zijn de eisen voor verlengde ondersteuning van Windows 10 wat versoepeld, maar niet iedereen komt eenvoudig in aanmerking. Trouwens, het betreft uitstel voor een jaar. Heb je een oudere machine die niet geschikt is voor Windows 11, dan is het misschien verstandiger om nu reeds over te stappen op het Linux besturingssysteem, dat wordt langdurig ondersteund en kun je nog jaren vooruit.

Je kunt de installatie onder begeleiding uitvoeren en gaat met een prima werkende machine naar huis. Iedereen die gewoon Linux wil installeren/uitproberen is natuurlijk ook welkom.

Presentator: Ger Stok

NB. Voor deze workshop is aanmelding vooraf verplicht. Dat kan op de website van HCC!Linux ig via deze link: https://linux.hcc.nl/activiteiten/workshops/workshop-linux-mint-8-november-2025

Middag: 13.00 – 15.30  uur: Lezing Linux Mint Gebruik en Beheer 3.0

Heb je de installatie workshop gedaan, dan wil je uiteraard meer weten over het gebruik en beheer en dan is deze lezing precies wat je zoekt. Allerlei facetten komen aan bod. Zelfs  wat ervarener gebruikers steken er nog wat van op.

Maar ook als je nog geen Linux-gebruiker bent, maar wil kennismaken met dit besturingssysteem, of zelfs overweegt om over te stappen, dan is dit de uitgelezen kans om uitgebreid kennis te maken.

Presentator: Peter de Bruin

Locatie en tijden

De CompUfair wordt zaterdag 8 november 2025 gehouden in zalencentrum H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Klik hier voor meer infor over route en parkeren. De CompUfair opent de deuren om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Deelnemers aan workshop

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/10/Schermafbeelding_2025-10-27_080347.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2277715493.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1692917665.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/571257079_1280478270786343_3329612371730447511_n.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-237843_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden