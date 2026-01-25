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Maandag 2 februari 2026 in Leiderdorp: twee presentaties over Fotografische software in Linux

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HCC
Logo Linux en camera

Voor de pauze bespreekt Isja Nederbragt een aantal veelgebruikte toepassingen voor fotobewerking. Voor Linux zijn veel van dit soort toepassingen beschikbaar. Ze doen in niets onder voor vergelijkbare software in Windows. Wel vraagt de overstap tijd en inzet, omdat alles net iets anders werkt.

Deze presentatie helpt bij het kiezen van geschikte software voor fotobewerking. Verschillende veelgebruikte toepassingen komen aan bod, met speciale aandacht voor hun sterke punten. Het uitgangspunt is Linux Mint Cinnamon 22. In andere Linux-varianten kan de werkwijze iets afwijken. Alle toepassingen beschikken over een online handleiding.

Na de pauze laat Ton Valkenburgh zien hoe beheer en bewerking van fotos vanuit Windows kunnen worden overgezet naar Linux. Hij toont hoe een fotocollectie uit Organizer van Adobe Photoshop Elements kan worden omgezet naar een Linux-omgeving. Daarbij worden zo veel mogelijk gegevens overgezet zonder gebruik van extra hulpmiddelen. Na de migratie kun je de fotocollectie beheren en bewerken onder Linux, met dezelfde functionaliteit als in Windows. Deze aanpak is ook toepasbaar op de combinatie van Bridge en Photoshop.

Wanneer en waar
Maandag 2 februari 2026, van 09.30 tot 11.30 uur
De zaal is open vanaf 09.00 uur
Buurthuis Zijlkwartier
Van der Marckstraat 19, 2352 RA Leiderdorp
Telefoon: 071-7507543

Graag tot ziens

Namens het team, je gastheer
Hans Lunsing

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