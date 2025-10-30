Ga direct naar inhoud

Maandag 3 november presentatie: hoe gaat fotograferen veranderen door AI?

HCC

De wereld van de fotografie is in beweging. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt daarbij een steeds grotere rol, niet alleen in beeldbewerking, maar ook bij de manier waarop foto’s worden gemaakt, geselecteerd en zelfs bedacht. Tijdens een inspirerende lezing op maandag 3 november gaat Brigitte van Berkel in op de vraag die veel fotografen en beeldmakers bezighoudt: verandert AI het vak, of is het simpelweg een nieuw hulpmiddel in de gereedschapskist van de fotograaf?

De bijeenkomst vindt plaats in Wijkhuis ’t Slot, Kastelenplein 167 in Eindhoven, en begint om 20.00 uur. Iedereen met interesse in fotografie, technologie of beeldbewerking is van harte welkom.

Van opname tot creatie – AI in elke fase
Tijdens de lezing wordt getoond hoe AI tegenwoordig in vrijwel elke fase van het fotografische proces kan worden toegepast. Denk aan slimme camera’s die automatisch de belichting optimaliseren, AI-software die ruis verwijdert of details herstelt, en nieuwe toepassingen waarbij beelden zelfs geheel door AI worden gecreëerd.
Aan de hand van duidelijke voorbeelden laat Van Berkel zien hoe snel de techniek zich ontwikkelt – en wat dit betekent voor de rol van de fotograaf.

Meer dan techniek: de rol van de maker
Maar AI roept ook fundamentele vragen op. Wat betekent het als je camera niet alleen registreert wat je ziet, maar ook begrijpt wat je bedoelt? Hoe verandert dat de creatieve rol van de fotograaf? En blijft er nog ruimte over voor ‘eigen handschrift’ als AI steeds beter leert wat wij mooi vinden?

Als de tijd het toelaat, wordt de avond afgesloten met een open discussie over deze toekomstvragen. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om hun eigen visie te delen.

Praktische informatie
Datum: maandag 3 november
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkhuis ’t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Presentator: Brigitte van Berkel


Het belooft een boeiende avond te worden voor iedereen die gefascineerd is door fotografie, technologie en de creatieve mogelijkheden van AI!

Houd de site van HCC!zuidoost-brabant in de gaten voor eventuele wijzigingen.

