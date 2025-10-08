Microsoft opent verlengde ondersteuning voor Windows 10

8 oktober 2025, Marco Mekenkamp

Microsoft heeft aangekondigd dat gebruikers van Windows 10 vanaf nu kunnen profiteren van uitgebreide beveiligingsupdates (Extended Security Updates, ESU) tot 13 oktober 2026. Daarmee komt er een optie voor wie na het einde van de reguliere ondersteuning – op 14 oktober 2025 – zijn pc nog veilig wil blijven gebruiken. De verlenging is bedoeld als tijdelijke oplossing voor gebruikers die meer tijd nodig hebben om over te stappen naar Windows 11.

Om gebruik te maken van ESU moet het apparaat draaien op Windows 10 versie 22H2 (editie Home, Pro, Pro Education of Workstations) en volledig up-to-date zijn. Ook is een beheerdersaccount vereist. Tijdens de inschrijving wordt de ESU-licentie gekoppeld aan een Microsoft-account; wie normaal met een lokaal account werkt, wordt gevraagd tijdelijk of permanent in te loggen met een Microsoft-account.

Aanmelden kan via de instellingen van Windows: ga naar Instellingen > Update en beveiliging > Windows Update. Als het apparaat in aanmerking komt, verschijnt daar de optie ‘Nu inschrijven’. De aangeschafte licentie kan worden gebruikt op maximaal tien apparaten, mits die voldoen aan de voorwaarden.

De verlengde ondersteuning voorziet alleen in kritieke en belangrijke beveiligingsupdates; er komen geen nieuwe functies of technische ondersteuning bij. Gebruikers krijgen vanaf het moment van inschrijving toegang tot alle eerder uitgegeven én toekomstige beveiligingspatches.