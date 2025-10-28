Microsoft voor de rechter wegens misleiding van miljoenen Australische inwoners

28 oktober 2025, Marco Mekenkamp

De Australische mededingingswaakhond ACCC heeft Microsoft en zijn Australische dochter voor de rechter gedaagd wegens vermeende misleiding van circa 2,7 miljoen klanten over Microsoft 365-abonnementen. Volgens de toezichthouder deed Microsoft gebruikers geloven dat ze bij de invoering van een duurdere versie met AI-assistent Copilot alleen konden overstappen of hun abonnement moesten opzeggen, terwijl een goedkopere Classic-variant zonder Copilot beschikbaar bleef.

De ACCC stelt dat Microsoft in e-mails en een blogbericht een onjuiste indruk wekte over de beschikbare keuzes, waardoor consumenten niet wisten dat ze hun bestaande abonnement konden behouden. De optie om het oude abonnement voort te zetten werd pas zichtbaar tijdens het opzeggingsproces, aldus de toezichthouder.

De rechtszaak richt zich op particuliere gebruikers van Microsoft 365 Personal en Family, niet op zakelijke klanten. De ACCC eist boetes, consumentencompensatie en maatregelen om herhaling te voorkomen. De zaak kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop techbedrijven in Australië omgaan met prijsverhogingen en productwijzigingen bij abonnementen.