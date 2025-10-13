Ga direct naar inhoud

Minister grijpt in bij chipfabrikant met uitzonderlijk middel

HCC

De minister van Economische Zaken heeft op 30 september 2025 de Wet beschikbaarheid goederen (Wbg) afgekondigd tegenover halfgeleiderfabrikant Nexperia vanwege ernstige bestuurlijke tekortkomingen. Met deze stap wil de overheid voorkomen dat cruciale goederen, zoals chipcomponenten, in geval van nood niet beschikbaar zijn, terwijl de reguliere productie van het bedrijf doorgang mag vinden.

De aanleiding voor ingrijpen zijn recente en acute signalen dat binnen Nexperia besluiten en handelingen plaatsvonden die het voortbestaan van technologische kennis op Nederlandse en Europese bodem kunnen ondermijnen. Omdat Nexperia een producent is van halfgeleiders die onder andere worden gebruikt in de auto-industrie en consumentenelektronica, vormt het verlies van continuïteit of controle over het bedrijf een gevaar voor de economische veiligheid van Nederland én Europa.

Door de wet in te zetten kan de minister besluiten binnen het bedrijf terugdraaien of blokkeren wanneer deze in strijd zijn met het publieke belang, met name met het oog op waardevolle ketens en technologische soevereiniteit. Dit is een zeldzame stap: de Wbg wordt alleen in uiterste gevallen ingezet, in dit geval uitsluitend gericht op Nexperia en niet op de sector als geheel. Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de rechter.

