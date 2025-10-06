Ga direct naar inhoud

Ministerie van Justitie en Veiligheid zet zich in voor digitale veiligheid van ouderen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) lanceert deze maand een campagne gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van 65-plussers. De campagne, getiteld 'Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig', moedigt senioren aan om tweefactorauthenticatie (2FA) in te stellen voor hun online accounts.

Uit onderzoek blijkt dat deze groep vaak aarzelt om 2FA te gebruiken vanwege complexiteit of gebrek aan kennis. De gezamenlijke inspanning van JenV, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en het ministerie van Economische Zaken (EZ) beoogt deze drempels te verlagen en het bewustzijn te vergroten.

Olivier Vermaas, stakeholdermanager bij JenV, benadrukt het belang van samenwerking met diverse partners, waaronder het Nationaal Ouderfonds, ANBO, SeniorWeb, en de Fraudehelpdesk. Deze partners helpen bij het verspreiden van informatie en het ontwikkelen van toegankelijke materialen die senioren ondersteunen bij het instellen van 2FA. Daarnaast is gedragsbureau 'Duwtje' ingeschakeld om inzicht te krijgen in de motivaties en belemmeringen van ouderen, zodat de campagne effectief kan inspelen op hun behoeften.

De campagne maakt deel uit van de bredere Cybersecurity Awareness Month in oktober, waarin aandacht wordt gevraagd voor digitale veiligheid. Door deze gezamenlijke aanpak hoopt men niet alleen de digitale weerbaarheid van ouderen te versterken, maar ook een bredere bewustwording te creëren over het belang van online bescherming.

