Modelspoorliefhebbers en trainsimmers verzamelen zich voor Houten Digitaal: twaalfde editie vol techniek en demonstraties

Op zaterdag 15 november 2025 vindt in de Expo Houten de twaalfde editie van Houten Digitaal plaats, een speciale beursdag gewijd aan de digitale wereld van modelspoor. Naast de reguliere Modelspoorbeurs krijgen bezoekers in hal 1 een kijkje in de nieuwste technieken voor het digitaal aansturen van modelspoorbanen. Vanzelfsprekend is HCC aanwezig met de Interessegroepen Modelbaanautomatisering en Trainsim.

De Modelspoorbeurs en HCC!modelspoorautomatisering organiseren dit jaar opnieuw Houten Digitaal, het evenement waar digitale innovaties binnen de modelspoorhobby centraal staan. Verenigingen, clubs en individuele hobbyisten demonstreren er hoe zij hun modelbanen hebben geautomatiseerd en digitaal bestuurd. Bezoekers krijgen zo de kans om de laatste ontwikkelingen op het gebied van modelspoortechniek van dichtbij te ervaren.

In hal 1 van de Expo Houten verzorgt HCC!trainsim demonstraties van treinsimulatiesoftware. Daarnaast geven de vrijwilligers advies aan beginnende hobbyisten en beantwoorden ze vragen over het gebruik van digitale toepassingen. Ook is er een grote stand van HCC!modelspoorautomatisering, waar experts uitleg geven over hun projecten en oplossingen.

De beurs vindt plaats op zaterdag 15 november 2025, van 10.00 tot 16.00 uur in de Expo Houten aan de Meidoornkade 24 in Houten. Toegangskaarten kosten €10,00 bij online aanschaf en €12,50 aan de kassa; parkeren is gratis. Online kaartverkoop loopt van 27 oktober tot en met 12 november 2025. Kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis naar binnen, mits onder begeleiding van een volwassene.

Kijk hier voor meer informatie.

