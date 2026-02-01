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Napster is terug, nu als AI-muziekdienst: revolutie of tijdelijke hype?

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HCC
logo van Napster

Voor veel internetgebruikers roept de naam Napster meteen herinneringen op aan het begin van deze eeuw, toen miljoenen mensen gratis muziek downloadden. Wat ooit begon als een omstreden downloadplatform, is in 2026 teruggekeerd in een compleet nieuwe vorm. Dit keer draait alles om kunstmatige intelligentie.

De ooit beruchte muziekdienst Napster positioneert zich nu als een creatieve AI-hub voor muziek en audio. Daarmee zorgt het opnieuw voor opschudding in de muziekindustrie.

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