Nederlanders openen online de deur voor criminelen

12 november 2025, Marco Mekenkamp

Volgens recent onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de Nederlandse e-mailgebruikers tweestapsverificatie (2FA) heeft ingesteld, ondanks dat ruim drie op de vier online misdrijven hun oorsprong vinden in gestolen wachtwoorden.

Het onlangs gepubliceerde rapport ‘Gebruik van 2FA in Nederland’, uitgevoerd in oktober 2025 door Motivaction in opdracht van de Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), laat zien dat veel Nederlanders de noodzaak van extra beveiliging van hun e-mail onderschatten. Meer dan de helft (51 procent) denkt dat een sterk wachtwoord op zichzelf voldoende bescherming biedt, terwijl 38 procent ervan uitgaat dat hun e-mail simpelweg niet interessant is voor criminelen.

Dat is een risico, benadrukt strategisch adviseur cybercrime Koen Sandbrink: “Bij ruim drie kwart van alle online criminaliteit wordt een gestolen wachtwoord misbruikt. Het instellen van tweestapsverificatie biedt bescherming tegen dit misbruik.”

Gebruikers van 65 jaar en ouder zijn het minst beveiligd: slechts 12 procent onder hen gebruikt 2FA, tegenover 28 procent van de gebruikers jonger dan 65.

Waarom is toegang tot je e-mail zo gevaarlijk?

Veel Nederlanders realiseren zich niet dat toegang tot een mailbox voor criminelen goud waard is. Volgens het onderzoek weet 61 procent van de gebruikers niet dat een crimineel met toegang tot een e-mailaccount kan inloggen bij gekoppelde online diensten. Bovendien is 49 procent zich niet bewust dat een crimineel het wachtwoord van dergelijke diensten kan wijzigen, met onder meer financiële schade als gevolg.

Van identiteitsfraude tot afpersing: de risico’s zijn reëel wanneer een kwaadwillende toegang heeft tot je mail. 2FA kan in dergelijke gevallen de tweede verdedigingslinie vormen.

Campagne- en actieaanpak

Om gebruikers bewust te maken van dit veiligheidsrisico, lanceert de overheid de meerjarige campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’, waarin het instellen van 2FA wordt gepromoot. Via de website kun je zien hoe je deze extra beveiligingslaag activeert.

Daarnaast organiseert de overheid op zaterdag 15 november de zogenoemde ‘Twee-stappen-dag’. Teams van de overheid zijn aanwezig in natuurgebieden zoals de Kaapse Bossen (Doorn), de Amsterdamse Waterleidingduinen (Vogelenzang) en de Sallandse Heuvelrug (Holten) om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen én direct te helpen bij het instellen van 2FA.

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek betrof een representatieve steekproef van 1048 respondenten van 18 jaar en ouder en 822 respondenten van 65 jaar en ouder. Bij de groep 18+ had 81 procent in het afgelopen jaar e-mail gebruikt, bij de 65+ was dit 73 procent.