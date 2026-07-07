Nieuwe gratis app laat je wandelend de strijd van mei 1940 herbeleven

7 juli 2026, Wijnand van Swaaij

Geschiedenis lezen in een boek is een ding, maar daadwerkelijk lopen op de plekken waar die geschiedenis zich afspeelde, maakt het verleden vaak veel tastbaarder. Een nieuwe gratis app brengt technologie, wandelen en Nederlandse oorlogsgeschiedenis op een bijzondere manier samen. Met de nieuwe app Oorlog te Voet kunnen gebruikers historische wandelroutes volgen langs locaties die een belangrijke rol speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De app is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en richt zich in de eerste versie op de Duitse inval in Nederland in mei 1940. Met behulp van gps en zogenoemde podwalks worden wandelaars onderweg meegenomen in de gebeurtenissen die zich ruim 86 jaar geleden op die locaties afspeelden.

Wandelen door de geschiedenis

De eerste wandelroutes voeren onder meer door Dordrecht, Middelburg en Den Haag en over de Grebbeberg. Dat zijn plaatsen waar tijdens de meidagen van 1940 hevig werd gevochten of waar andere belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden.

Het bijzondere aan de app is dat de verhalen gekoppeld zijn aan de locatie van de gebruiker. Terwijl je wandelt, luister je naar historische verhalen over wat zich in de directe omgeving heeft afgespeeld. Daarmee ontstaat een combinatie van een audiotour, wandelapp en digitale geschiedenisles.

Juist die koppeling tussen fysieke locatie en digitale informatie maakt het concept interessant. Een straat, brug, gebouw of landschap waar je normaal misschien gedachteloos aan voorbijloopt, krijgt ineens historische betekenis.

De dramatische meidagen van 1940

De Duitse aanval op Nederland begon op 10 mei 1940. Hoewel de strijd slechts enkele dagen duurde, waren de gevolgen enorm. Nederlandse militairen boden op verschillende plaatsen hevig weerstand, onder meer op en rond de Grebbeberg.

Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei besloot opperbevelhebber generaal Henri Winkelman tot capitulatie van het grootste deel van de Nederlandse strijdkrachten. In Zeeland werd nog enkele dagen verder gevochten, mede door de aanwezigheid van Franse troepen.

Volgens cijfers die bij de introductie van de app worden genoemd, kwamen tijdens de meidagen bijna 2.200 Nederlandse militairen en ongeveer 2.500 burgers om het leven.

Meer wandelingen op komst

De huidige versie van Oorlog te Voet is pas het begin. Het NIMH wil de app later in 2026 uitbreiden met nieuwe wandelingen. Die toekomstige routes zullen zich onder meer richten op de bevrijding van Nederland in 1944 en 1945.

Daarmee kan de app uitgroeien tot een bredere digitale gids langs belangrijke locaties uit de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Voor wandelaars, geschiedenisliefhebbers, scholen en families kan dat een aantrekkelijke manier zijn om historische gebeurtenissen op locatie te ontdekken.

De app is gratis beschikbaar voor Android en iOS.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is Oorlog te Voet een mooi voorbeeld van hoe digitale technologie iets kan toevoegen aan een traditionele activiteit als wandelen. De smartphone wordt hier niet gebruikt om de aandacht van de omgeving af te leiden, maar juist om die omgeving beter te begrijpen.

De combinatie van gps, locatiegegevens, audio en historische informatie laat bovendien zien hoe breed mobiele technologie inmiddels kan worden ingezet. Waar een smartphone vroeger vooral bedoeld was om te bellen en berichten te versturen, functioneert het toestel tegenwoordig ook als navigatiesysteem, audiogids, archief en persoonlijk informatieplatform.

Voor HCC-leden die geïnteresseerd zijn in wandelen, geschiedenis, digitale kaarten, gps-technologie of mobiele apps is dit daarom zeker een interessante toepassing. Ook voor wie normaal niet snel een historisch boek openslaat, kan een locatiegebonden audiowandeling een laagdrempelige manier zijn om meer te weten te komen over de gebeurtenissen van mei 1940.

Standpunt van HCC

HCC ziet toepassingen als Oorlog te Voet als een aansprekend voorbeeld van technologie met directe maatschappelijke en educatieve meerwaarde. Digitalisering hoeft niet altijd te draaien om kunstmatige intelligentie, sociale media of commerciële platforms. Technologie kan ook helpen om kennis toegankelijk te maken, cultureel erfgoed te bewaren en mensen actief kennis te laten maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving.

Tegelijkertijd vindt HCC het belangrijk dat gebruikers zich bewust blijven van het gebruik van locatiegegevens. Een gps-gestuurde app heeft voor zijn werking toegang nodig tot de locatie van de smartphone. Het blijft daarom verstandig om bij installatie en gebruik te controleren welke machtigingen een app vraagt en of locatiegegevens alleen tijdens het gebruik van de app beschikbaar hoeven te zijn.

Wie daar bewust mee omgaat, krijgt met Oorlog te Voet een interessante gratis toepassing die beweging, technologie en geschiedenis op een bijzondere manier samenbrengt.