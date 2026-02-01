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Nieuwe Nederlandse Digitale Dienst gaat ICT-overheid versterken

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HCC
Hofvijver in Den Haag

De Nederlandse overheid wil haar digitale dienstverlening en ICT-voorzieningen ingrijpend vernieuwen. In het nieuwe coalitieakkoord van D66, VVD en CDA staat de oprichting van een Nederlandse Digitale Dienst centraal. Deze nieuwe organisatie moet een sleutelrol spelen in het moderniseren van de Rijksdienst en het verminderen van de afhankelijkheid van externe IT-leveranciers.

Opvallend is dat er geen aparte minister voor Digitale Zaken komt. De coördinatie blijft in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

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Voor HCC blijft dit een belangrijk thema. De vereniging volgt deze ontwikkelingen kritisch, met bijzondere aandacht voor digitale autonomie, privacy en gebruiksvriendelijkheid voor burgers.

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