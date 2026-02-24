Nieuwe staatssecretaris digitale economie: wie is Willemijn Aerdts?

Met de installatie van het nieuwe kabinet is Nederland voor het eerst een staatssecretaris voor Digitale Economie en Soevereiniteit rijker: Willemijn Aerdts. In die rol moet zij Nederland digitaal sterker, veiliger en minder afhankelijk maken van buitenlandse technologie. Haar portefeuille bundelt voor het eerst economische digitalisering en digitale autonomie, onderwerpen die de komende jaren centraal staan in beleid rond data, cloud, AI en digitale infrastructuur. Wat weten wij van haar?

Aerdts (1983) bouwde haar loopbaan op rond veiligheid, inlichtingen en digitale weerbaarheid. Zij was universitair docent aan de Universiteit Leiden en promoveerde op toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In haar onderzoek en publicaties legt zij nadruk op de strategische betekenis van digitale infrastructuur: staten die afhankelijk zijn van buitenlandse technologie verliezen op termijn beleidsvrijheid en controle. In haar boek Diensten met geheimen (2023) beschrijft zij hoe digitale middelen en data steeds centraler staan in nationale veiligheid en staatsmacht, en waarom democratische controle daarop essentieel is.

Politieke ervaring en Europese focus

In de politiek was Aerdts senator voor D66, waar zij zich bezighield met Europese samenwerking, economie en veiligheid. Zij pleitte daar voor een sterker Europees technologisch ecosysteem en minder afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese platforms. Digitale soevereiniteit zag zij daarbij niet alleen als economisch vraagstuk, maar ook als geopolitieke noodzaak. Die lijn zet zij voort in haar nieuwe functie, waarin zij verantwoordelijk wordt voor onder meer digitale infrastructuur, databeleid, AI-toepassingen en de positie van Nederland in Europese digitale samenwerking.

Werkt in een politiek kwetsbaar minderheidskabinet

De politieke context waarin zij opereert is complex. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer (en Eerste Kamer), waardoor voor wetgeving en grote investeringen steeds steun van oppositiepartijen nodig is. Juist digitaliseringsbeleid raakt aan gevoelige afwegingen: strategische autonomie en veiligheid tegenover kosten, marktwerking en internationale samenwerking. Keuzes rond cloudgebruik, datalocatie of Europese technologie-investeringen kunnen daardoor politiek omstreden worden. Daarnaast blijft digitalisering in de praktijk verspreid over meerdere ministeries en uitvoeringsorganisaties, waardoor de staatssecretaris afhankelijk is van interdepartementale samenwerking om regie te realiseren.

Europese regels bepalen het speelveld

Ook Europees ligt een belangrijk deel van het speelveld. Regelgeving rond platforms, data en AI wordt grotendeels op EU-niveau ontwikkeld. Nederland kan daarin richting geven, maar moet compromissen sluiten met andere lidstaten. Voor een bewindspersoon die digitale autonomie wil vergroten betekent dat balanceren tussen nationale ambities en Europese afspraken.

Relevantie voor leden van HCC

Voor HCC-leden, computergebruikers en digitale burgers in Nederland raken deze beleidskeuzes direct aan het dagelijks digitale leven. Besluiten over open standaarden, interoperabiliteit, cloudstrategie, gegevensbescherming en de afhankelijkheid van grote techbedrijven bepalen in hoeverre gebruikers grip houden op hun eigen data en systemen. In die zin zal het beleid van de staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit de komende jaren mede bepalen hoe vrij, veilig en controleerbaar de digitale omgeving van Nederlandse gebruikers blijft.

Foto: Rijksoverheid.nl, Martijn Beekman, mag vrij gebruikt worden voor nieuwsberichten