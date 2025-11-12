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Nieuwe Windows 11-preview brengt slimmere widgets en sneller systeemherstel

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HCC
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Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht voor leden van het Insider-programma. De update – build 26220.7070 – introduceert verbeterde widgets, een vlottere hersteloptie en diverse verfijningen die de weg effenen naar de volgende grote release van het besturingssysteem.

Lees verder op de website van HCC!windows.

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