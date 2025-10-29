Ga direct naar inhoud

Nvidia investeert 1 miljard dollar in Nokia

Technologiegiganten Nvidia en Nokia bundelen hun krachten in een strategisch partnerschap om een nieuw tijdperk van kunstmatige intelligentie in mobiele netwerken in te luiden. Nvidia investeert $1 miljard in Nokia om de ontwikkeling van AI-RAN-technologie te versnellen en de overgang van 5G naar 6G te leiden. Het initiatief moet de Verenigde Staten opnieuw een leidende positie bezorgen in de wereldwijde telecommunicatie-industrie.

De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van zogeheten AI-native netwerken: zelflerende, adaptieve systemen die door middel van AI de prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid van mobiele netwerken verbeteren. Nvidia introduceert hiervoor de Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), een 6G-klaar platform dat rekenkracht, connectiviteit en detectie combineert. Nokia zal deze technologie integreren in zijn eigen portfolio en uitbreiden met een nieuw AI-RAN-product, waardoor telecomoperators hun netwerken via software-updates kunnen moderniseren.

Ook T-Mobile US speelt een rol in het partnerschap en zal vanaf 2026 veldtesten uitvoeren met de nieuwe AI-RAN-technologie. Daarnaast levert Dell Technologies zijn PowerEdge-servers om de oplossingen van rekenkracht te voorzien. Volgens analistenbureau Omdia vertegenwoordigt de opkomende AI-RAN-markt tegen 2030 een potentiële waarde van meer dan $200 miljard.

Volgens Nvidia-topman Jensen Huang markeert het project een generatieverschuiving die de VS in staat stelt om het wereldwijde leiderschap in telecommunicatie te herwinnen. Nokia-CEO Justin Hotard benadrukt dat de stap niet alleen de sprong van 5G naar 6G betekent, maar een fundamenteel herontwerp van het netwerk om AI-gestuurde connectiviteit te leveren.

De gezamenlijke inzet van Nokia en Nvidia moet leiden tot snellere innovatiecycli, efficiënter energiegebruik en een toekomstbestendige infrastructuur die klaar is voor de explosieve groei van AI-verkeer, van drones tot augmented-realitybrillen.

