Online presentaties: APK voor je Windows-computer

14 november 2025, Marco Mekenkamp

Bij auto’s is het al heel lang de gewoonste zaak van de wereld dat er regelmatig een technische controle wordt uitgevoerd. Ook bij computers is het nuttig om zo nu en dan (afhankelijk van de mate van gebruik) een grote controle en schoonmaak uit te voeren. Hier wordt alleen over Windows 11 gesproken; voor andere besturingssystemen kunnen vergelijkbare stappen worden uitgevoerd, maar er zullen meestal andere programma’s nodig zijn.

Computers worden op den duur door “vervuiling” langzamer slimme acties zijn een prima middel om dit (gedeeltelijk) te verhelpen. Daarnaast is het belangrijk om de integriteit van het systeem en de weerstand tegen malware en hackers te optimaliseren. Samengevat: de APK helpt bij het bijhouden van nieuwe softwareversies, nieuwe stuurprogramma’s, opruimen van vervuiling door gebruik en aanpassing aan nieuw inzichten.

De APK is expliciet NIET bedoeld voor het oplossen van allerlei problemen met hardware en malware. In zulke gevallen moet deskundige hulp worden ingeroepen bijvoorbeeld via een HCC-helpdesk.

Op een groot aantal locaties van HCC!seniorenacademie kun je deze presentatie bijwonen. Maar er is ook een mogelijkheid om dit online te doen namelijk op woensdag 19 november van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag 27 november van 13.30 tot 15.00 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt en je dient je vooraf aan te melden. Log eerst in als lid van HCC en klik vervolgensop een van onderstaande linken:

Aanmelden voor woensdag 19 november van 13.30 tot 15.00 uur

Aanmelden voor donderdag 27 november van 13.30 tot 15.00 uur