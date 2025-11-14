Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Online presentaties: APK voor je Windows-computer

Deel dit artikel

,

HCC

Bij auto’s is het al heel lang de gewoonste zaak van de wereld dat er regelmatig een technische controle wordt uitgevoerd. Ook bij computers is het nuttig om zo nu en dan (afhankelijk van de mate van gebruik) een grote controle en schoonmaak uit te voeren. Hier wordt alleen over Windows 11 gesproken; voor andere besturingssystemen kunnen vergelijkbare stappen worden uitgevoerd, maar er zullen meestal andere programma’s nodig zijn.

mechanic 2523250 1280Computers worden op den duur door “vervuiling” langzamer slimme acties zijn een prima middel om dit (gedeeltelijk) te verhelpen. Daarnaast is het belangrijk om de integriteit van het systeem en de weerstand tegen malware en hackers te optimaliseren. Samengevat: de APK helpt bij het bijhouden van nieuwe softwareversies, nieuwe stuurprogramma’s, opruimen van vervuiling door gebruik en aanpassing aan nieuw inzichten.

De APK is expliciet NIET bedoeld voor het oplossen van allerlei problemen met hardware en malware. In zulke gevallen moet deskundige hulp worden ingeroepen bijvoorbeeld via een HCC-helpdesk.

Op een groot aantal locaties van HCC!seniorenacademie kun je deze presentatie bijwonen. Maar er is ook een mogelijkheid om dit online te doen namelijk op woensdag 19 november van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag 27 november van 13.30 tot 15.00 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt en je dient je vooraf aan te melden. Log eerst in als lid van HCC en klik vervolgensop een van onderstaande linken:

Aanmelden voor woensdag 19 november van 13.30 tot 15.00 uur

Aanmelden voor donderdag 27 november van 13.30 tot 15.00 uur

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/sshot_4.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Leisure Suit Larry game">

Nieuws

HCC in 1988 in de spotlights: van computerspel tot digitale bewustwording

15 november 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1395548177.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Geen internet afbeelding">

Nieuws

Wereldwijde internetuitval: wat gebeurt er als Nederland en Vlaanderen ineens offline gaan?

15 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/police-9095363_1280_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Politieagent op rug gezien">

Nieuws

Internationaal cybernetwerk ontwricht na grootschalige klap tegen ransomware-bendes

14 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/ChatGPT_Image_14_nov_2025_08_03_15_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Tekening: mannetje als Windows-logo staat bij computer met schroevendraaier in de hand">

Nieuws

Windows 11 krijgt een opfrisbeurt: wat betekent de 25H2-update voor jou?

14 november 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2510949479.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Scam Fraude Beveiliging Waarschuwing Misdaad Internet Technologie Phishing Online Waarschuwing ">

Nieuws

HCC!digitaalveilig waarschuwing: pas op, er is een valse KPN-mail over Wero vervangt iDEAL. Klik nergens op!

14 november 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden