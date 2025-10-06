Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Ontdek de volgende stap in kunstmatige intelligentie

Deel dit artikel

,

HCC

Wat is het verschil tussen een chatbot en een AI-agent? Of is het precies hetzelfde? Kom daar achter op de bijeenkomst van HCC!ai op zaterdag 11 oktober met interessante ochtend- en middagsessies. HCC!ai komt normaliter altijd bijeen op de eerste zaterdag van de maand, maar omdat op 4 oktober de HCC!kennisdag werd gehouden, is de bijeenkomst opgeschoven naar zaterdag 11 oktober.

Tijdens deze bijeenkomst zetten we onze ingeslagen weg in de fascinerende wereld van AI-agents voort om verder in te verdiepen in de mogelijkheden. De belangrijkste eigenschappen van een AI-agent zijn haar intelligentie, in de vorm van een Large Language Model (chatbot), het vermogen om de omgeving te observeren, deze te interpreteren en analyseren; ze kan zelfstandig beslissingen nemen en autonoom acties uitvoeren binnen vooraf gestelde doelen, zonder tussenkomst van een mens. Voorbeelden hiervan zijn de zelfrijdende auto’s, humanoïde robots, smartphone, drones, klantensysteem en nog vele andere apparaten en systemen.

Terwijl een chatbot beperkt is tot vraag en antwoord, biedt een AI-agent mogelijkheden om een chatbot te koppelen met systemen, sensoren, software en databronnen, waardoor een geavanceerd en autonoom AI-systeem gerealiseerd kan worden.

Door gebruik te maken van MCP – Model Context Protocol – kan je een AI-agent op een gestandaardiseerde en veilige manier eenvoudig koppelen met diverse externe systemen, apparaten en databronnen.

Een eenvoudige AI-agent om bijvoorbeeld je huis te automatiseren of om ze te gebruiken als een persoonlijke assistent, kan je thuis op een simpele manier – zonder te programmeren – zelf bouwen.

Ochtendsessie
We starten met een informatieronde om onze kennis en ervaring van de recente AI-ontwikkelingen met elkaar te delen. Aansluitend volgt een interactief gesprek over de vorm en inhoud van onze toekomstige bijeenkomsten, waar eenieder wordt uitgenodigd om ideeën en concrete voorstellen in te brengen.

Daarna maken we kennis met het MCP – Model Context Protocol.  Een open protocol om AI-modellen – zoals een chatbot – te koppelen of laten communiceren met externe tools, systemen, software en databronnen.

Middagsessie
De opgedane kennis kunnen we direct in de praktijk omzetten. Aan de hand van een voorbeeldscenario gaan we MCP toepassen in onze eigen AI-agent.

Doe mee met de Interessegroep AI-gebruik, praat met ons over AI om samen de turbulente AI-ontwikkelingen enigszins te kunnen volgen.

De bijeenkomst is op zaterdag 11 oktober, van 11.00 tot 16.00 uur aan het Disselplein 6 in Hooglanderveen (vlakbij Amersfoort, dus centraal in Nederland).

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/10/Schermafbeelding_2025-10-27_080347.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2277715493.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1692917665.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/571257079_1280478270786343_3329612371730447511_n.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-237843_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden