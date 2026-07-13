Oude apparaten? Misschien ligt er meer goud in huis dan je denkt

13 juli 2026, Wijnand van Swaaij

Veel mensen hebben thuis een lade vol oude smartphones, tablets, laptops, harde schijven of andere elektronische apparaten die allang niet meer worden gebruikt. Vaak blijven ze jarenlang liggen of verdwijnen uiteindelijk bij het afval. Dat is jammer, want in veel van deze apparaten zitten waardevolle grondstoffen, waaronder zelfs kleine hoeveelheden goud.

Waarom zit er goud in elektronica?

Goud wordt al tientallen jaren gebruikt in elektronische apparatuur. Niet omdat het er mooi uitziet, maar vanwege de uitstekende technische eigenschappen. Het geleidt elektriciteit zeer goed, oxideert nauwelijks en zorgt voor betrouwbare verbindingen op printplaten, connectoren en chips.

Per apparaat gaat het meestal om een zeer kleine hoeveelheid, maar wereldwijd vertegenwoordigen miljoenen afgedankte apparaten samen een enorme voorraad kostbare metalen.

Meer dan alleen goud

Naast goud bevatten elektronische apparaten ook andere waardevolle materialen, zoals zilver, koper, palladium en zeldzame aardmetalen. Deze grondstoffen zijn onmisbaar voor de productie van nieuwe computers, smartphones, televisies en andere digitale apparatuur.

Door deze materialen terug te winnen hoeven minder nieuwe grondstoffen uit mijnen te worden gehaald. Dat is niet alleen economisch interessant, maar vermindert ook de belasting van het milieu.

Elektronisch afval groeit snel

Wereldwijd neemt de hoeveelheid elektronisch afval ieder jaar toe. Veel apparaten worden vervangen terwijl ze nog gerepareerd of opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Daarnaast verdwijnen miljoenen oude toestellen in lades, kelders en zolders, waardoor waardevolle grondstoffen jarenlang ongebruikt blijven.

Onderzoekers ontwikkelen daarom voortdurend nieuwe technieken om goud en andere metalen steeds efficiënter uit afgedankte elektronica terug te winnen.

Wat kun je zelf doen?

Heb je nog een apparaat dat goed werkt? Dan is verkopen, weggeven of laten repareren vaak de beste keuze. Zo krijgt het een tweede leven en hoeft er minder nieuwe apparatuur geproduceerd te worden.

Is een apparaat echt niet meer bruikbaar, lever het dan in bij een officiële inzamelplaats, de milieustraat of een winkel die oude elektronica inneemt. Op die manier kunnen de waardevolle materialen op een veilige en verantwoorde manier worden teruggewonnen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een goed moment om eens kritisch naar de eigen verzameling oude apparatuur te kijken. Veel leden beschikken over afgedankte computers, smartphones, tablets, harde schijven of andere elektronica die nog ergens op zolder of in een lade ligt. Controleer eerst of deze apparaten nog bruikbaar zijn of een tweede leven kunnen krijgen, bijvoorbeeld door ze te verkopen, weg te geven of te doneren. Is dat niet mogelijk, lever ze dan in via een officieel inzamelpunt. Vergeet daarbij niet om vooraf alle persoonlijke gegevens veilig te verwijderen of de opslagmedia volledig te wissen. Zo voorkom je dat privacygevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt én draag je tegelijkertijd bij aan het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en een duurzamere digitale samenleving.

Standpunt van HCC

HCC vindt dat digitale apparatuur zo lang mogelijk gebruikt moet worden. Repareren, upgraden en hergebruik verdienen waar mogelijk altijd de voorkeur boven vervangen. Wanneer apparatuur echt aan het einde van haar levensduur is gekomen, is correcte recycling essentieel. Door elektronische apparaten via de officiële inzamelkanalen af te voeren, worden kostbare grondstoffen zoals goud, zilver en koper opnieuw beschikbaar gemaakt voor de productie van nieuwe apparatuur. Daarmee besparen we schaarse grondstoffen, verminderen we elektronisch afval en dragen we gezamenlijk bij aan een duurzamere digitale toekomst.