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Oude Xbox-klassiekers speelbaar op Windows-pc

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HCC

Ruim twintig jaar na de introductie van de eerste Xbox maakt Microsoft het mogelijk om een aantal klassieke Xbox-games rechtstreeks op een Windows-pc te spelen. De titels krijgen daarbij diverse grafische verbeteringen en ondersteuning voor moderne hardware.

Lees het volledige bericht op de website van PC-Active.

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