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Pas op met flitsapps in Duitsland: wat mag die Polizei met jouw smartphone?

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HCC
Duitse politiewagen

Steeds meer Nederlandse automobilisten trekken in de wintermaanden naar Duitsland voor een skivakantie of een korte break. Daarbij maken veel bestuurders gebruik van navigatie- en verkeersapps zoals Flitsmeister, TomTomGo, Waze etc. Deze apps waarschuwen onder meer voor flitspalen en snelheidscontroles. In Duitsland liggen zulke flitsapps echter al enkele jaren onder een vergrootglas. Dat roept bij veel automobilisten een belangrijke vraag op: mag de Duitse politie tijdens een controle zomaar jouw smartphone bekijken of zelfs innemen om te controleren of je een flitsapp gebruikt?

Flitsapps: downloaden mag, gebruiken niet
Sinds 2020 is het gebruik van flitsapps tijdens het rijden in Duitsland verboden. Het installeren van de apps is op zichzelf niet strafbaar. Je mag ze dus gewoon op je telefoon hebben staan. Het probleem ontstaat pas wanneer de app actief wordt gebruikt tijdens het rijden.

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