Politie en Fraudehelpdesk koppelen tech-signalering aan aangifteprocessen om online fraude te bestrijden

23 februari 2026, Marco Mekenkamp

In een nieuwe landelijke samenwerking tussen de politie en de Fraudehelpdesk krijgen slachtoffers van oplichting directere ondersteuning bij het doen van aangifte, met name rond technologische en online vormen van fraude. Uit recente cijfers blijkt dat ondanks een enorme toename van digitale criminaliteit, het merendeel van de Nederlanders geen aangifte doet.

Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar met een (poging tot) online oplichting te maken heeft gehad, maar dat meer dan 67 procent daarvan geen aangifte deed. Slechts 4 procent deed daadwerkelijk aangifte, terwijl 11 procent melding maakte bij de Fraudehelpdesk. Dat vormt een grote uitdaging voor opsporingsinstanties, omdat veel cyber- en digitale criminaliteit pas zichtbaar wordt bij aangifte of melding.

Om die drempel te verlagen is eind januari 2025 een pilot gestart waarbij een politiemedewerker werd geplaatst op het kantoor van de Fraudehelpdesk. Melders die daarvoor toestemming gaven, konden via deze “warme doorverwijzing” direct worden geholpen bij het voorbereiden en indienen van een aangifte, inclusief begeleiding bij digitale aangifteprocedures. Technisch gezien betekende dit dat expertise op het gebied van digitale signalering uit de politiedatabase direct gecombineerd werd met de eerste incidentmeldingen die bij de Fraudehelpdesk binnenkomen, waardoor zowel registratie als afhandeling efficiënter konden verlopen.

De pilot, die aanvankelijk beperkte tot Gelderland en Overijssel, liet sterke resultaten zien: zestig procent van de melders voelde zich ontzorgd door de directe ondersteuning en veertig procent had zonder deze samenwerking waarschijnlijk geen aangifte gedaan. Deze uitkomsten waren boven verwachting, aldus zowel de politie als de directeur van de Fraudehelpdesk, waarmee de basis is gelegd voor een landelijke uitrol van het initiatief.

