Politie vermoedt betrokkenheid Nederlanders bij grote Odido-hack

9 juli 2026, Marco Mekenkamp

De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de grootschalige hack op telecomprovider Odido eerder dit jaar. Het onderzoek richt zich onder meer op een Nederlandssprekende man die zich vlak voor de cyberaanval telefonisch voordeed als IT-medewerker van het bedrijf. De politie roept hem op zich te melden en vraagt ook mensen die meer weten over de zaak om informatie te delen.

Stem openbaar?

Uit het lopende onderzoek blijkt dat de hack vermoedelijk begon met een telefoongesprek met de klantenservice van Odido. Daarbij deed een Nederlandssprekende man zich voor als IT-medewerker. Vervolgens werd via een phishingaanval toegang verkregen tot systemen van het telecombedrijf, waarna klantgegevens werden buitgemaakt. Volgens de politie zijn tijdens het onderzoek meerdere digitale sporen veiliggesteld die wijzen op mogelijke betrokkenheid van Nederlandse verdachten. Ook zijn in een vroeg stadium servers offline gehaald die door de hackers werden gebruikt om de gestolen gegevens te verspreiden. Mogelijk wordt de stem van de beller op een later moment openbaar gemaakt als dat kan bijdragen aan het identificeren van de verdachte.

Sporen

De politie vermoedt daarnaast dat de daders binnen de cyberwereld of in hun eigen omgeving over de hack hebben gesproken. Daarom wordt iedereen die over relevante informatie beschikt opgeroepen zich te melden. Volgens de onderzoekers kunnen ook cybercriminelen fouten maken en sporen achterlaten die uiteindelijk naar de verantwoordelijken leiden.

Bij de hack werden de persoonsgegevens van miljoenen (oud-)klanten van Odido buitgemaakt. De politie en beveiligingsexperts waarschuwen dat deze gegevens kunnen worden misbruikt voor gerichte phishing, telefonische oplichting en identiteitsfraude.