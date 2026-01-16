Politie zet nep‑ticketshop in als waarschuwingsmiddel tegen ticketfraude

16 januari 2026, Marco Mekenkamp

In een opvallende nieuwe actie heeft de Nederlandse politie een nepwebshop gelanceerd om mensen te waarschuwen voor de groeiende gevaren van ticketfraude. Onder de naam TicketBewust.nl konden bezoekers zogenaamd tickets bestellen voor populaire voetbalwedstrijden en muziekconcerten, maar de site blijkt een bewustzijnscampagne te zijn om het publiek te leren hoe oplichters te werk gaan.

De nepwebshop, ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijke partners zoals de Fraudehelpdesk, Marktplaats, Ticketmaster en andere organisaties en waarvan je hierboven de homepage ziet, werd via advertenties op Marktplaats onder de aandacht gebracht. Bezoekers zagen aanbiedingen voor uitverkochte evenementen van artiesten als Lady Gaga, Typhoon en Roxy Dekker en konden naar verluidt ook kaarten “kopen” voor wedstrijden van Ajax. Door het slimme ontwerp leek de site aanvankelijk op een echte verkoopsite, met het motto ‘altijd de beste kaarten voor de scherpste prijs’.

Tussen eind oktober 2025 en midden januari 2026 zagen meer dan 300.000 mensen de advertenties voorbijkomen. Ruim 30.000 klikten erop en 7.402 bezochten daadwerkelijk de nepsite. Van hen probeerden 3.432 mensen – ondanks verborgen aanwijzingen dat de webshop nep was – daadwerkelijk een ticket te bestellen. In plaats van een betaling te doen, werden zij doorgestuurd naar een pagina van de politie met informatie over hoe je ticketfraude kunt herkennen en voorkomen.

Volgens Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijke Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), is ticketfraude een substantieel probleem binnen online oplichting. De politie ontvangt jaarlijks circa 50.000 aangiftes van internetoplichting, waarvan ongeveer tien procent verband houdt met frauduleuze ticketverkoop. Van der Linden benadrukt dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat naar schatting zo’n 80 procent van de gedupeerden geen aangifte doet vanwege relatief lage schadebedragen.

De nepcampagne is bedoeld om het publiek bewuster te maken van de trucs die fraudeurs gebruiken. Zo zijn op TicketBewust.nl aanbiedingen te mooi om waar te zijn en worden er alleen tickets voor uitverkochte evenementen ‘verkocht’, een klassieke aanwijzing voor een onbetrouwbare site. Bezoekers worden ook aangemoedigd om het KvK‑nummer en andere gegevens van een verkoper te controleren om betrouwbaarheid vast te stellen.

De politie en haar partners geven bezoekers daarnaast concrete tips om fraude te voorkomen. Zo wordt aangeraden tickets altijd via officiële kanalen van de organisator, locatie of artiest te kopen, vooraf niet te betalen bij particuliere verkopers en bij twijfel contact op te nemen met de Fraudehelpdesk. Mocht iemand toch slachtoffer worden van ticketfraude, dan is het volgens de politie belangrijk direct aangifte te doen.