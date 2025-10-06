Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Postzegels bij HCC: klein formaat, groot verhaal, en jij kunt meedoen!

Deel dit artikel

,

HCC

Postzegels zijn veel meer dan een stukje papier met een frankeerwaarde. Ze vertellen verhalen over geschiedenis, cultuur, natuur, wetenschap en bijzondere gebeurtenissen. Voor velen is filatelie, het verzamelen en bestuderen van postzegels, een hobby die rust, kennis en plezier combineert. En ook binnen HCC leeft die belangstelling al decennialang.

Tot enkele jaren geleden kende HCC zelfs een zelfstandige interessegroep HCC!postzegels. Sinds 2021 is deze activiteit ondergebracht bij de HCC!seniorenacademie, waar zij als werkgroep Postzegels verdergaat. Die samenwerking past uitstekend: de HCC!seniorenacademie richt zich immers op hobby’s en kennisgebieden die leden uitdagen én verbinden.

De werkgroep heeft een eigen website waar liefhebbers informatie vinden over het verzamelen van postzegels, bijzondere uitgiftes en achtergrondverhalen. Neem gerust eens een kijkje op deze site


Daar vind je bijvoorbeeld artikelen over recente postzegelseries van PostNL, bijzondere thematische verzamelingen (zoals vogels, oude auto’s of koninklijke portretten) en handige tips voor het bewaren, catalogiseren en ruilen van postzegels. Ook zijn er verwijzingen naar online hulpmiddelen en catalogi. Voor zowel de ervaren verzamelaar als de geïnteresseerde beginner is er veel te ontdekken.

De werkgroep zoekt bovendien actief naar leden die willen meedenken en bijdragen. Misschien volg jij al het nieuws over nieuwe Nederlandse postzegels, of verzamel je juist internationale uitgiftes? Misschien fotografeer je graag bijzondere exemplaren of schrijf je korte toelichtingen bij een nieuwe serie? Alle vormen van hulp en enthousiasme zijn welkom.

Wie het leuk vindt om af en toe een bijdrage te leveren – bijvoorbeeld door een tip over een nieuwe bijzondere uitgifte te sturen of een kort stukje te schrijven voor de website – kan zich eenvoudig aanmelden. Dat kan via het contactformulier en vermeld daar even “Postzegels” bij het onderwerp, zodat jouw bericht direct bij de juiste werkgroep terechtkomt.

HCC is er trots op dat ook binnen de digitale wereld traditionele hobby’s een plaats behouden. Want hoewel we ons dagelijks bezighouden met computers, programmeren, AI, drones en domotica, blijft de fascinatie voor tastbare verzamelingen bestaan. Postzegels vormen immers een unieke brug tussen verleden en heden – een klein stukje geschiedenis dat doorgegeven wordt van generatie op generatie.

Dus: ben jij iemand die oog heeft voor detail, houdt van mooie ontwerpen of simpelweg plezier beleeft aan het ontdekken van verhalen achter postzegels? Bezoek dan de website van de werkgroep Postzegels en doe mee. Samen zorgen we ervoor dat deze bijzondere hobby binnen HCC levendig blijft.

Kleine zegels, grote verhalen – ontdek ze samen met HCC!

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/10/Schermafbeelding_2025-10-27_080347.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Schermafbeelding uit de aankondigingsvideo">

Nieuws

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

27 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2277715493.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="man werkt met laptop waaruit een grote wolk (CLOUD!) komt en een ander man ">

Nieuws

Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1692917665.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="chip van een kwantumcomputer">

Nieuws

Doorbraak in kwantumcomputing: Google-algoritme voert taak 13.000 keer sneller uit dan supercomputers

26 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/571257079_1280478270786343_3329612371730447511_n.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Man en vrouw staan op toetstenbord van een laptop waarop een robot komt">

Nieuws

Deze drie vragen moet je nooit aan ChatGPT (of andere AI-bots) stellen

25 oktober 2025

Warning: getimagesize(images/2025/10/microsoft-237843_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows logo">

Nieuws

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

24 oktober 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden