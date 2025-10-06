Postzegels bij HCC: klein formaat, groot verhaal, en jij kunt meedoen!

6 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Postzegels zijn veel meer dan een stukje papier met een frankeerwaarde. Ze vertellen verhalen over geschiedenis, cultuur, natuur, wetenschap en bijzondere gebeurtenissen. Voor velen is filatelie, het verzamelen en bestuderen van postzegels, een hobby die rust, kennis en plezier combineert. En ook binnen HCC leeft die belangstelling al decennialang.

Tot enkele jaren geleden kende HCC zelfs een zelfstandige interessegroep HCC!postzegels. Sinds 2021 is deze activiteit ondergebracht bij de HCC!seniorenacademie, waar zij als werkgroep Postzegels verdergaat. Die samenwerking past uitstekend: de HCC!seniorenacademie richt zich immers op hobby’s en kennisgebieden die leden uitdagen én verbinden.

De werkgroep heeft een eigen website waar liefhebbers informatie vinden over het verzamelen van postzegels, bijzondere uitgiftes en achtergrondverhalen. Neem gerust eens een kijkje op deze site



Daar vind je bijvoorbeeld artikelen over recente postzegelseries van PostNL, bijzondere thematische verzamelingen (zoals vogels, oude auto’s of koninklijke portretten) en handige tips voor het bewaren, catalogiseren en ruilen van postzegels. Ook zijn er verwijzingen naar online hulpmiddelen en catalogi. Voor zowel de ervaren verzamelaar als de geïnteresseerde beginner is er veel te ontdekken.

De werkgroep zoekt bovendien actief naar leden die willen meedenken en bijdragen. Misschien volg jij al het nieuws over nieuwe Nederlandse postzegels, of verzamel je juist internationale uitgiftes? Misschien fotografeer je graag bijzondere exemplaren of schrijf je korte toelichtingen bij een nieuwe serie? Alle vormen van hulp en enthousiasme zijn welkom.

Wie het leuk vindt om af en toe een bijdrage te leveren – bijvoorbeeld door een tip over een nieuwe bijzondere uitgifte te sturen of een kort stukje te schrijven voor de website – kan zich eenvoudig aanmelden. Dat kan via het contactformulier en vermeld daar even “Postzegels” bij het onderwerp, zodat jouw bericht direct bij de juiste werkgroep terechtkomt.

HCC is er trots op dat ook binnen de digitale wereld traditionele hobby’s een plaats behouden. Want hoewel we ons dagelijks bezighouden met computers, programmeren, AI, drones en domotica, blijft de fascinatie voor tastbare verzamelingen bestaan. Postzegels vormen immers een unieke brug tussen verleden en heden – een klein stukje geschiedenis dat doorgegeven wordt van generatie op generatie.

Dus: ben jij iemand die oog heeft voor detail, houdt van mooie ontwerpen of simpelweg plezier beleeft aan het ontdekken van verhalen achter postzegels? Bezoek dan de website van de werkgroep Postzegels en doe mee. Samen zorgen we ervoor dat deze bijzondere hobby binnen HCC levendig blijft.

Kleine zegels, grote verhalen – ontdek ze samen met HCC!