Postzegels saai en ouderwets? Deze HCC-rubriek bewijst het tegendeel

4 juli 2026, Wijnand van Swaaij

Een postzegel is maar een klein stukje papier. Toch kan er een complete wereld achter schuilgaan. Kunst, geschiedenis, natuur, techniek, beroemde personen, bijzondere gebeurtenissen en zelfs striphelden: vrijwel alles is ooit op een postzegel verschenen. Wie denkt dat postzegels verzamelen vooral iets uit het verleden is, kan bij HCC!seniorenacademie voor een verrassing komen te staan.

Daar is namelijk een uitgebreide speciale postzegelrubriek te vinden. En die laat zien dat filatelie niet alleen springlevend is, maar ook uitstekend past in het digitale tijdperk.

Van eeuwenoude kunst tot Garfield

De veelzijdigheid van postzegels blijkt al uit de onderwerpen die in de rubriek voorbijkomen. Zo is er aandacht voor het postzegelvel ’t Oude Ambaght, gebaseerd op prenten van de zeventiende-eeuwse kunstenaar Jan Luyken uit de collectie van het Rijksmuseum.

Maar het kan ook een stuk luchtiger. Wat te denken van Schrijf eens een taartje, een postzegelvel met zes verschillende taarten? Of een uitgifte rond Garfield, de wereldberoemde stripkat die al generaties lang bekendstaat om zijn liefde voor lasagne en zijn afkeer van maandagen?

Ook Nederlandse landschappen, de Hollandse Waterlinies, vlinders op Saba, historische motorfietsen, Nederlandse schepen en bijzondere kunstwerken komen aan bod. Wie door de rubriek bladert, ontdekt al snel dat een postzegel veel meer kan zijn dan een middel om een brief te frankeren. Het is vaak een miniatuurkunstwerk met een eigen verhaal.

Een traditionele hobby wordt digitaal

Misschien nog verrassender is de rol die technologie inmiddels speelt bij het verzamelen van postzegels. Want ook de filatelie is volop aan het digitaliseren.

Een verzameling die vroeger uitsluitend in albums en stockboeken werd bijgehouden, kan tegenwoordig digitaal worden geregistreerd. Denk aan een database met afbeeldingen, jaartallen, landen, thema’s, catalogusnummers, aankoopgegevens en bijzonderheden. Met goede scans of foto’s ontstaat bovendien een digitaal overzicht dat eenvoudig op een computer of tablet kan worden bekeken.

Dat maakt zoeken een stuk gemakkelijker. Wie honderden of duizenden zegels bezit, hoeft niet langer ieder album opnieuw door te bladeren om te controleren of een bepaald exemplaar al in de collectie zit.

Juist hier komen hobby en technologie op een mooie manier samen. En dat past uitstekend bij HCC: digitale hulpmiddelen gebruiken om bestaande interesses slimmer, overzichtelijker en toegankelijker te maken.

Voor verzamelaars én nieuwsgierige beginners

Je hoeft overigens geen doorgewinterde filatelist te zijn om plezier aan de rubriek te beleven. Misschien ligt er thuis nog ergens een oud postzegelalbum uit de jeugd. Misschien heb je een verzameling geërfd. Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar de verhalen achter bijzondere uitgiftes.

Veel verzamelaars kiezen tegenwoordig bovendien voor een duidelijk thema. De één verzamelt treinen, de ander ruimtevaart, computers, dieren, sport, kunst, auto’s of koningshuizen. Daardoor hoeft een verzameling helemaal niet enorm te zijn om interessant te worden.

Sterker nog: een kleine, zorgvuldig opgebouwde thematische collectie kan minstens zo boeiend zijn als tientallen overvolle albums.

Kleine stukjes papier, grote verhalen

Wat de postzegel bijzonder maakt, is dat hij vaak iets vertelt over de tijd waarin hij werd uitgegeven. Postzegels herdenken gebeurtenissen, brengen beroemde personen in beeld, laten zien wat een land belangrijk vindt en geven aandacht aan natuur, cultuur en erfgoed.

Daarmee vormen verzamelingen soms ongemerkt een klein historisch archief. En dankzij digitale hulpmiddelen wordt het steeds eenvoudiger om die verhalen vast te leggen, te ordenen en met anderen te delen.

De speciale postzegelrubriek van HCC!seniorenacademie laat die veelzijdigheid mooi zien. Regelmatig verschijnen er berichten over nieuwe uitgiftes, bijzondere ontwerpen en onderwerpen die verzamelaars kunnen interesseren. Met een woord van dank aan Dick Elzinga, die deze website zeer vakkundig een update geeft

Zelf eens kijken?

Of je nu al tientallen jaren verzamelt, ooit een album hebt gehad of nog nooit bewust naar een postzegel hebt gekeken: de kans is groot dat je op de speciale pagina iets verrassends tegenkomt.

Neem daarom eens een kijkje bij de postzegelrubriek van HCC!seniorenacademie. Voor je het weet kijk je voortaan nét iets langer naar dat kleine stukje papier op een envelop.

Bekijk hier de speciale postzegelrubriek van HCC!seniorenacademie,

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat digitalisering niet alleen wordt bekeken vanuit de nieuwste computers, smartphones en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Technologie kan juist ook een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en vernieuwen van bestaande hobby’s.

De postzegelhobby is daarvan een uitstekend voorbeeld. Digitale catalogi, hoogwaardige scans, databases en online informatiebronnen kunnen verzamelaars helpen hun collectie beter te beheren, sneller informatie te vinden en kennis met anderen te delen.

Tegelijkertijd blijft de fysieke postzegel bestaan als tastbaar object met een eigen geschiedenis en culturele waarde. Juist de combinatie van traditioneel verzamelen en moderne digitale ondersteuning maakt filatelie interessant voor verschillende generaties.

HCC moedigt daarom initiatieven aan waarbij digitale technologie wordt gebruikt om kennis, verzamelingen en cultureel erfgoed toegankelijk te maken en voor de toekomst te behouden. De postzegelrubriek van HCC!seniorenacademie laat op een aantrekkelijke manier zien hoe oud en nieuw elkaar kunnen versterken.