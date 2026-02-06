Regiodag in Assen: gratis busvervoer van treinstation naar HCC-locatie

6 februari 2026, Marco Mekenkamp

Op de HCC!regiodag van donderdag 5 maart 2026 in Assen heeft HCC gratis busvervoer geregeld vanaf treinstation Assen naar de HCC-locatie Wijkcentrum Peelo - ’t Markehuus. Wie daar gebruik van wil maken, moet zich wel even aanmelden.

De organisatie van de HCC!regiodag in Assen verwacht veel publiek uit de noordelijke provincies te trekken. Voor degenen die per auto komen, is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt van Wijkcentrum Peelo - ’t Markehuus te vinden. Toch verwacht de organisatie dat ook veel mensen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer.

Voor deze mensen is er in samenwerking met Drenthe Tours gratis busvervoer geregeld tussen treinstation Assen en Wijkcentrum Peelo - ’t Markehuus.

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat van deze busverbinding (zowel van station naar wijkcentrum als omgekeerd) gebruik wil maken, is er op hcc.nl een formulier beschikbaar waar men zich kan aanmelden. Op basis van de aanmeldingen kan worden ingeschat hoeveel busvervoer er nodig is, zodat niemand teleurgesteld wordt.

Als jij van het gratis busvervoer gebruik wilt maken, meld je dan aan. Je vindt het formulier, tezamen met alle andere informatie over de HCC!regiodag, op hcc.nl/regiodag.