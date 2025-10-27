Ga direct naar inhoud

Retro-klassieker Amiga 1200 keert terug met remake: full-size computer met 25 vooraf geladen games

De iconische homecomputer Amiga 1200 uit de vroege jaren negentig van de vorige eeuw maakt een comeback in de vorm van de nieuw aangekondigde THEA1200. Fabrikant Retro Games Ltd. brengt een exact nagebouwd, full-size exemplaar uit dat de nostalgie van het origineel combineert met moderne aansluitmogelijkheden zoals HDMI- en usb-ondersteuning. Volgens de aankondiging komt de THEA1200 in juni 2026 op de markt, de pre-order start op 10 november 2025. Bekijk hier ook de aankondigingsvideo.

Het toestel wordt geleverd met een volledig toetsenbord, klassieke muis en gamepad, en bevat 25 vooraf geïnstalleerde games waaronder titels als Beneath a Steel Sky, The Settlers II en de trilogie van Turrican.

Voor nostalgie-fans is de THEA1200 vooral interessant vanwege de combinatie van retro-look en plug-and-play gemak. Het apparaat draait een Workbench-desktop zoals het origineel en ondersteunt usb-sticks zodat eigen games toegevoegd kunnen worden. De fabrikant geeft echter weinig technische specificaties prijs en het ontbreken van een real-floppydrive kan door sommige fans worden gezien als minpunt.

Met de THEA1200 wil Retro Games zowel gamers van vroeger als een nieuwe generatie aanspreken. Voor liefhebbers van retro-computing biedt deze remake een kant-en-klare ervaring van de klassieke Amiga-tijd, met moderne fratsen.

