Riskeer geen boete: dit mag je wel in Nederland maar niet in Duitsland met je smartphone doen

Op dit moment is er een storing waardoor inloggen op de websites van HCC niet mogelijk is. Hierdoor kunnen onder andere de ledenadministratie, HCC-net en andere HCC-webdiensten niet bereikbaar zijn na het inloggen.

Inloggen op e-mail en webmail werkt wel gewoon. Je kunt dus nog steeds je e-mail ontvangen en versturen via de gebruikelijke e-mailprogramma's en via webmail.

Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

HCC!hobbynet