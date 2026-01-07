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Riskeer geen boete: dit mag je wel in Nederland maar niet in Duitsland met je smartphone doen

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HCC
dame in auto die een smartphone in haar hand vasthoudt

Ga je regelmatig de grens over naar Duitsland, met de auto of de fiets? Dan is het verstandig om even stil te staan bij de regels rond smartphonegebruik in het verkeer. Die wijken namelijk op een belangrijk punt af van wat veel mensen gewend zijn in Nederland. Een handeling die hier soms nog is toegestaan, kan je bij onze oosterburen zomaar een boete, of zelfs een rijverbod, opleveren.

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Kortom: wat in Nederland soms nog mag, is in Duitsland strikt verboden. Even opletten dus, dan blijft je trip over de grens een stuk zorgelozer.

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