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Silicon Valley keert zich tegen zichzelf: oud-oprichters lanceren bewust een meer sociale app

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HCC
logo van Tangle

Twee bekende namen uit Silicon Valley keren zich tegen het systeem dat hen groot en invloedrijk maakte. Biz Stone, mede-oprichter van Twitter, en Evan Sharp, mede-oprichter van Pinterest, hebben samen een nieuwe app gelanceerd die sociale media juist wil afremmen in plaats van aanjagen. Hun start-up West Co haalde 29 miljoen dollar op voor Tangle, een sociaal netwerk dat zich presenteert als hulpmiddel voor bewust en intentioneel leven.

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