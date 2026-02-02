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Sneller en veiliger online onderweg: gebruik de verborgen kabel-hotspot op je smartphone

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HCC
Twee handen die smartphones vasthouden en onderling een hotspot verbinding maken

Wie met een laptop of tablet werkt in de trein, op een luchthaven of in een restaurant, kent het probleem: trage wifi, wegvallende verbindingen en twijfel over de veiligheid. Toch dragen veel HCC-leden de oplossing al dagelijks in hun zak. Zowel smartphones van Apple Inc. als toestellen met Google Android bieden een weinig bekende, maar zeer effectieve manier om internet te delen: via een USB-kabel.

Met zogeheten USB-tethering verander je je telefoon in een stabiele, bekabelde internetverbinding voor je laptop. Dat is vaak sneller, veiliger en energiezuiniger dan openbare wifi of een gewone draadloze hotspot.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

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Voor HCC-leden die regelmatig onderweg online zijn, is dit een praktische en laagdrempelige manier om professioneel en veilig te blijven werken. Soms zit de beste oplossing niet in nieuwe apparatuur, maar gewoon in slim gebruik van wat je al hebt.

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