Spotify maakt meezingen makkelijker met vertaalde songteksten

7 februari 2026, Wijnand van Swaaij

Muziekliefhebbers die graag meezingen met hun favoriete nummers, hebben er een handige functie bij. Spotify biedt voortaan wereldwijd vertalingen van songteksten aan, waaronder in het Nederlands. Daarnaast worden songteksten ook offline beschikbaar voor Premium-gebruikers. Samen zorgen deze vernieuwingen ervoor dat muziek nog toegankelijker wordt voor een breed publiek.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.



Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. J

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!