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Technologie onder druk: hoe AI zorgt voor hogere prijzen van consumentenelektronica

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HCC
Jonge vrouw kijkt in elektronica winkel naar laptop en verkoper laat haar iets daarop zien

De kans is groot dat je het al hebt gezien in het nieuws: smartphones, spelcomputers en andere elektronische apparaten worden de komende jaren steeds duurder. De belangrijkste oorzaak is een nieuw en hardnekkig chiptekort. In dit artikel leggen we uit wat er precies speelt, wat kunstmatige intelligentie (AI) hiermee te maken heeft en wat HCC-leden hier in de praktijk van gaan merken.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

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