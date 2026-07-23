Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.
Op dit moment is er een storing waardoor inloggen op de websites van HCC niet mogelijk is. Hierdoor kunnen onder andere de ledenadministratie, HCC-net en andere HCC-webdiensten niet bereikbaar zijn na het inloggen.
Inloggen op e-mail en webmail werkt wel gewoon. Je kunt dus nog steeds je e-mail ontvangen en versturen via de gebruikelijke e-mailprogramma's en via webmail.
Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
HCC!hobbynet
Telefonische bereikbaarheid HCC!ledenadministratie
23 juli 2026,
Marco Mekenkamp
Vanwege de vakantieperiode is de HCC-ledenadministratie op dinsdag 28 juli en op donderdag 30 juli telefonisch niet bereikbaar. Vragen kunnen wel per e-mail worden gesteld via het formulier op
https://hcc.nl/ledenadministratie.
Vragen over HCC-net, inloggen op de websites of algemene technische vragen kun je stellen via de HCC-vraagbaak op 085-044 1808 (op alle werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur m.u.v. feestdagen) of door een ticket aan te maken via
https://vraagbaak.hcc.nl.
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