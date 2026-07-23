Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Telefonische bereikbaarheid HCC!ledenadministratie

Deel dit artikel

Artboard Created with Sketch. Artboard 6

,

HCC

Vanwege de vakantieperiode is de HCC-ledenadministratie op dinsdag 28 juli en op donderdag 30 juli telefonisch niet bereikbaar. Vragen kunnen wel per e-mail worden gesteld via het formulier op https://hcc.nl/ledenadministratie

Vragen over HCC-net, inloggen op de websites of algemene technische vragen kun je stellen via de HCC-vraagbaak op 085-044 1808 (op alle werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur m.u.v. feestdagen) of door een ticket aan te maken via https://vraagbaak.hcc.nl.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2026/07/popi-image-23392.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Magazijn (foto: Pixabay)">

Nieuws

Achter de schermen van webshops: zo komen bestellingen razendsnel thuis

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/pexels-john-giannis-tekeridis-21837-15374539.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Bezorger van Thuisbezorgd op de fiets">

Nieuws

Consumentenbond eist compensatie voor verborgen kosten bij Thuisbezorgd

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/geralt-glut-of-money-432688_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Geld">

Nieuws

Europese Commissie legt Google 890 miljoen euro aan DMA-boetes op

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/mahbubhasan2550-girl-6920625_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Vrouw maakt selfie">

Nieuws

Google introduceert inloggen met selfievideo als extra beveiligingslaag

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/geralt-call-center-8643476_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Vrouw in callcenter">

Nieuws

Telefonische bereikbaarheid HCC!ledenadministratie

23 juli 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden