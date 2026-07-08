Trouwe internetklanten betalen tot 120 euro per jaar extra: Consumentenbond wil einde aan loyaliteitsboete

8 juli 2026, Wijnand van Swaaij

Wie jarenlang bij dezelfde internetprovider blijft, zou daarvoor beloond moeten worden. In de praktijk gebeurt vaak het tegenovergestelde. Volgens de Consumentenbond betalen trouwe internetklanten door opeenvolgende prijsverhogingen steeds meer, terwijl nieuwe klanten regelmatig profiteren van lagere tarieven en aantrekkelijke welkomstkortingen.

De Consumentenbond spreekt daarom van een ‘loyaliteitsboete’ en wil dat providers stoppen met het financieel benadelen van vaste klanten. Volgens de organisatie betalen trouwe klanten jaarlijks tot 120 euro meer dan de standaardprijs. Het probleem zou inmiddels ruim zes miljoen huishoudens raken.

Acht op de tien klanten hebben ‘slapend’ contract

Een belangrijk deel van het probleem ontstaat nadat de eerste contractperiode is afgelopen. Volgens de Consumentenbond hebben ongeveer acht op de tien internetklanten die periode inmiddels achter de rug.

Zij blijven vervolgens vaak gewoon klant bij dezelfde provider. Het abonnement loopt door, maar de klant profiteert niet langer van introductiekortingen of andere voordelen. Tegelijkertijd kunnen jaarlijkse prijsverhogingen zich opstapelen.

Daardoor kan iemand die al jaren bij dezelfde provider zit uiteindelijk aanzienlijk meer betalen dan een nieuwe klant voor een vergelijkbare dienst.

Volgens berekeningen van de Consumentenbond betalen vaste klanten gemiddeld ongeveer 6 euro per maand extra ten opzichte van actieve overstappers. Alles bij elkaar zou het gaan om circa 461 miljoen euro per jaar.

Vooral kwetsbare groepen de dupe

De Consumentenbond vindt de situatie extra problematisch omdat niet iedere consument even gemakkelijk overstapt of onderhandelt. Vooral ouderen, mensen met een lager inkomen en mensen die minder digitaal vaardig zijn, blijven vaker jarenlang bij dezelfde aanbieder.

Juist deze groepen lopen daardoor het risico structureel meer te betalen.

Dat is wrang, omdat het huidige systeem feitelijk voordeel biedt aan consumenten die regelmatig prijzen vergelijken, hun provider bellen of overstappen. Wie niets doet en jarenlang trouw blijft, kan juist steeds duurder uit zijn.

Ook ACM grijpt in

De kritiek op de internetmarkt komt niet alleen van de Consumentenbond. Ook de Autoriteit Consument & Markt heeft aangekondigd dat telecomaanbieders hun klanten duidelijker moeten informeren over hun contractstatus, prijzen en de internetsnelheid die daadwerkelijk bij hun gebruik past.

De ACM wil dat consumenten beter kunnen zien hoeveel zij betalen en welke besparingsmogelijkheden er zijn. De toezichthouder komt met richtsnoeren en wil controleren of aanbieders zich daaraan houden.

Daarmee neemt de druk op internetproviders toe om transparanter om te gaan met bestaande klanten.

Een verschil dat jarenlang kan oplopen

Een paar euro per maand lijkt misschien beperkt, maar over meerdere jaren kan het verschil aanzienlijk worden. Zeker wanneer prijsverhogingen elkaar opvolgen en een klant nooit opnieuw onderhandelt over zijn abonnement.

Wie bijvoorbeeld 10 euro per maand meer betaalt dan nodig, is op jaarbasis 120 euro extra kwijt. Over vijf jaar loopt dat op tot 600 euro.

Daar komt bij dat veel consumenten mogelijk een hogere internetsnelheid afnemen dan zij werkelijk nodig hebben. Voor e-mail, internetten, videobellen en streaming is het duurste abonnement lang niet altijd noodzakelijk.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is het verstandig om minimaal eenmaal per jaar het internetabonnement te controleren. Kijk daarbij niet alleen naar aanbiedingen voor nieuwe klanten, maar vooral naar de prijs die je zelf daadwerkelijk betaalt.

Controleer ook wanneer de oorspronkelijke contractperiode is afgelopen. Na afloop van een minimumperiode zijn consumenten vaak veel flexibeler om over te stappen of opnieuw te onderhandelen.

Een telefoontje naar de huidige provider kan soms al verschil maken. Vraag expliciet welke korting of welk alternatief tarief beschikbaar is voor bestaande klanten en vergelijk dat met actuele aanbiedingen van concurrenten.

Let daarbij wel op de totale kosten. Een spectaculaire korting gedurende zes maanden is niet automatisch de goedkoopste keuze wanneer het tarief daarna sterk stijgt.

Standpunt van HCC: trouwe klanten mogen niet structureel de rekening betalen

HCC vindt het moeilijk uit te leggen dat klanten die jarenlang bij dezelfde internetprovider blijven structureel duurder uit kunnen zijn dan nieuwe klanten. Loyaliteit zou niet moeten worden bestraft met steeds verder oplopende tarieven. Natuurlijk mogen providers concurreren met tijdelijke aanbiedingen. Maar wanneer miljoenen huishoudens ongemerkt meer betalen doordat zij niet jaarlijks overstappen, bellen of onderhandelen, ontstaat een systeem dat vooral gunstig is voor de meest actieve en digitaal vaardige consumenten.

Dat raakt juist ook veel ouderen en minder digitaal vaardige burgers. HCC vindt daarom dat providers bestaande klanten veel duidelijker moeten informeren wanneer hun tarief aanzienlijk afwijkt van actuele standaardprijzen.

Ook zou een provider periodiek actief moeten aangeven of een goedkoper passend abonnement beschikbaar is. Van consumenten kan niet worden verwacht dat zij ieder jaar opnieuw een ingewikkeld spel van vergelijken, dreigen met opzeggen en onderhandelen moeten spelen om een redelijke prijs te betalen.

Het advies van HCC is daarom eenvoudig: controleer minstens één keer per jaar je internetrekening en vergelijk die met het actuele aanbod. Trouw zijn aan een provider mag geen reden zijn om jarenlang ongemerkt te veel te betalen.

(de gebruikte foto is gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie)